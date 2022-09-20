单次停留太空时间最长纪录的人：俄罗斯宇航员瓦列里・波利亚科夫去世，终年 80 岁

IT之家 9 月 20 日消息，据央视新闻报道，俄罗斯航天国家集团公司当地时间 19 日表示，保持单次停留太空时间最长纪录的俄罗斯宇航员瓦列里・波利亚科夫（Valeri Poliakov）去世，终年 80 岁。

瓦列里・波利亚科夫于 1972 年被选为宇航员，1994 年 1 月 8 日至 1995 年 3 月 22 日，瓦列里・波利亚科夫在和平号空间站停留了 437 天零 18 小时，创下了人类单次停留太空时间最长纪录。他完成了两次太空飞行，总共在轨道上停留了 678 天零 16 小时。

IT之家了解到，波利亚科夫于 1994 年 1 月 8 日随着联盟 TM-18 任务前往和平号空间站，花了大约 437 天进行实验和进行科学研究。在这次飞行中，他完成了超过 7000 次地球轨道环绕。1995 年 1 月 9 日，在太空飞行 366 天后，波利亚科夫正式打破了六年前由弗拉基米尔・蒂托夫和穆萨・马纳罗夫创造的太空飞行持续时间纪录。

1995 年 3 月 22 日，他乘坐联盟号 TM-20 返回地球。着陆后，波利亚科夫选择不被抬着在联盟号太空舱和附近的草坪椅之间移动，而是步行一小段距离。他希望通过这样做，来证明人类可以在经过长时间的凌日之后能够在火星表面工作。