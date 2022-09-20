继贾跃亭遭解除职务后，法拉第未来 FF 大股东起诉公司要求罢免两位董事会成员

9 月 20 日消息，法庭文件显示，电动汽车初创企业法拉第未来的大股东对公司提起诉讼，要求罢免两位董事会成员，这让法拉第未来的董事会改革纷争再度升级。

目前法拉第未来尚未开始量产 FF 91 豪华电动汽车。大股东 FF Top 一直在向公司施压，要求罢免执董事会主席苏珊・斯文森（Susan Swenson）和董事会成员布莱恩・克罗利基（Brian Krolicki）。

FF Top 拥有法拉第未来 20% 以上的公司股份和约 36% 的投票权。当地时间周一，FF Top 在向特拉华州衡平法院 (Delaware Court of Chancery) 提交的一份诉讼文件中表示，法拉第未来“正遭受董事会层面领导危机”的影响。

FF Top 补充称，“现任董事会已将公司逼入绝境”。

在另一份提交给美国证券监管机构的文件中，FF Top 表示，已向法拉第未来发出通知，提名 Li Han 以及 Xin He 接替斯文森和克罗利基。

上月，法拉第未来的几名员工呼吁董事会和股东罢免斯文森，称其试图“将公司推向破产和重组”的境地。

本月早些时候，FF Top 向法拉第未来发出一份通知，要求解雇斯文森。

法拉第未来一直在与高成本和供应链中断等问题作斗争，FF 91 电动汽车的投产也因此推迟到 2022 年第四季度。

雪上加霜的是，公司聘请的第三方审计机构普华永道上月辞任，理由是公司缺乏有效的内控机制。

自去年 7 月份法拉第未来通过与一家空白支票公司合并上市以来，公司股价已经下跌了约 93%。