苹果关闭 iOS 15.6.1 验证通道，但仍可从 iOS 16 降级 iOS 15.7

IT之家 9 月 20 日消息，苹果 iOS 15.6.1 于一个月前向 iPhone 和 iPad 用户推送，更新附带了重要的安全修复。然而，随着 iOS 16 正式版发布，苹果已经关闭了 iOS 15.6.1 的验证通道。

苹果 iOS 15.6.1 于 8 月 17 日发布，修复了整体错误 Bug 并改进了性能。苹果还通过更新修复了两个主要的安全漏洞。这两个漏洞都允许应用程序在未经用户同意的情况下以内核权限执行任意代码。

IT之家了解到，用户无法再将 iPhone、iPad 和 iPod touch 软件降级到 iOS 15.6.1。这对等待越狱工具的用户有直接的影响。

不过，用户仍有办法从 iOS 16 降级到 iOS 15，因为苹果还发布了 iOS 15.7 正式版，该版本留给暂时不愿意升级 iOS 16 正式版的用户。

iOS 15.7 正式版修复了联系人、地图、Safari、Safari 扩展、快捷方式和 WebKit 的安全问题，还解决了多个内核漏洞。苹果表示其中一个内核漏洞已被积极利用，因此无法更新到 iOS 16 用户应尽快安装 iOS 15.7，iPad 用户应更新到 iPadOS 15.7。