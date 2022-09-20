全汉 Hydro G Pro 1000W 电源上架，首发价 999 元

IT之家 9 月 20 日消息，近日，全汉 Hydro G Pro 1000W 电源上架，定价 1259 元。今日晚 8 点，全汉将开售 Hydro G Pro 电源，首发限量抢购价 999 元。

全汉 Hydro G Pro 电源支持英特尔 ATX3.0 规范，能承受相当于 2 倍电源额度功率的瞬间峰值功耗（2000W）。该电源标配 PCIe5.0 供电接口和配套的 12Pin+4Pin 线材，并保留上代的 8Pin 显卡接口，向下兼容。

全汉 Hydro G Pro 电源通过 80Plus 金牌认证，大幅减少元件产生的发热。同时，该电源采用全模组设计，黑色扁平线材有助于减少走线占用空间，优化机箱散热。

全汉 Hydro G Pro 电源内置 120mm 智能温控风扇，在 ECO 开关打开的前提下，当电源负载在 30% 以下时，风扇调整至不动。

IT之家了解到，全汉 Hydro G Pro ATX 电源尺寸为长 150mm、宽 150mm、高 86mm，拥有 8 根模组线。同时，全汉 Hydro G Pro 电源采用日系固态与滤波电容，即延长了使用寿命，又提高了用电效率以及稳定性。