全国首例：密室逃脱游戏侵权《琅琊榜》被判赔百万

IT之家 9 月 20 日消息，据上海杨浦法院公众号消息，近日，上海市杨浦区人民法院（以下简称上海杨浦法院）审结原告东阳正午阳光影视有限公司（以下简称正午阳光公司）诉被告北京叁零壹文化传播有限公司（以下简称叁零壹公司）、梁某某等著作权侵权及不正当竞争纠纷一案，判决被告叁零壹公司立即停止侵权行为，赔偿原告经济损失及合理费用共计 105 万元，同时在密室门店张贴公告，消除影响。

原告正午阳光公司经《琅琊榜》小说作者授权，独家享有对《琅琊榜》小说改编、摄制和利用小说内容开发桌面游戏及衍生品等权利。被告叁零壹公司在其经营的“301・沉浸式超级密室・轰趴馆”中经营“琅琊榜之权谋天下”密室游戏，其故事背景、人物名称、人物关系、主要故事情节等均与《琅琊榜》小说高度近似，同时密室中的牌匾、道具以及宣传内容中大量使用了“琅琊榜”标识。

上海杨浦法院审理后认为，涉案密室游戏与《琅琊榜》小说的核心人物都包括梅长苏（赤焰军少帅林殊 / 苏哲）、争夺皇位的皇子靖王萧景琰和誉王萧景桓、禁军统领蒙挚以及悬镜司夏江；两者的故事主线都是赤焰军少帅林殊因火寒之毒而容貌大易，化身江左盟宗主梅长苏，扶持能帮助平反赤焰冤案的皇子登上皇位，最终冤案得以昭雪。该具体情节已不属于“谋士辅佐皇子夺嫡”的思想范畴，而已上升到《琅琊榜》小说高度独创的核心情节，密室游戏中各玩家挣钱募兵、寻找线索等均围绕这一核心情节展开，故该情节可以作为表达受到著作权法的保护，涉案密室游戏构成对《琅琊榜》小说改编权的侵害。

同时，在案证据显示《琅琊榜》小说与原告参与摄制的《琅琊榜》电视剧在国内文娱市场获得多项荣誉，“琅琊榜”名称经原告的开发、利用和宣传，在文娱行业已具有较高的知名度和美誉度，构成具有一定影响的商品名称。被诉密室游戏中的实景牌匾、卷轴道具以及在大众点评、美团平台中大量使用“琅琊榜”标识，会导致消费者误认为密室系由原告开设或授权开设，故亦构成对他人具有一定影响商品名称的侵害。

据此，被告叁零壹公司对外销售经营的“琅琊榜之权谋天下”实景密室游戏侵害了《琅琊榜》小说的著作权，同时构成擅自使用他人有一定影响的商品名称的不正当竞争行为。综合《琅琊榜》小说以及“琅琊榜”名称的知名度，涉案密室游戏的经营时间、在线预订及团购收入，以及侵权行为性质等因素，酌定被告叁零壹公司赔偿原告经济损失 100 万元，并结合原告实际维权支出、案件难易程度、律师工作量等，对原告主张的 5 万元合理费用全额予以支持。在原告主张损害赔偿的期间内，被告梁某某作为被告叁零壹公司的唯一股东，以其个人账户负担密室经营的收入和支出，因未能证明公司财产独立于其个人财产，故应对前述赔偿义务承担连带责任。

IT之家了解到，判决后双方均未上诉，本案现已生效。