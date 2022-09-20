梅赛德斯奔驰推出 eActros LongHaul 纯电动长途重卡，续航里程约 500 公里

IT之家 9 月 20 日消息，在经过 4 年停摆后，商用车行业最盛大的展会 —— 德国汉诺威商用车及零部件展（IAA 2022）于昨日正式开幕。在本届展会上，梅赛德斯奔驰 eActros LongHaul 纯电动长途重卡首次亮相。

据戴姆勒卡车中国官微报道，eActros LongHaul 纯电动长途重卡首批原型车已完成密集测试，并将于今年接受公共道路测试。在明年，接近量产的原型车将开启客户测试。配置方面，eActros LongHaul 纯电动长途重卡三个电池组的总容量超过 600 千瓦时，新型电动轴配备两台电机，持续输出功率 400 千瓦，峰值输出功率超 600 千瓦。eActros LongHaul 单次充电后的续航里程约为 500 公里。

戴姆勒卡车官方表示，公司的开发工程师正在完善 eActros LongHaul 设计，其目标是让整车及零部件的耐久性媲美传统长途重车，即在十年内可行驶 120 万公里。据悉，eActros LongHaul 所搭载的电池采用磷酸铁锂技术，其首要特点是使用寿命较长，可用能量更多。在输出功率约为 1 兆瓦的充电站，量产型 eActros LongHaul 的电池可在 30 分钟内从 20% 电量充至 80%。

IT之家了解到，除了车辆本身的续航，eActros LongHaul 纯电动长途重卡还可通过电动挂车延长续航里程。戴姆勒卡车官方表示，在搭载科技企业 Trailer Dynamics 与挂车制造商 Krone 联合开发的 eTrailer 时，量产版 eActros LongHaul 单次充电后，其续航里程有望超过 800 公里。