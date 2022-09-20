小米新款人脸识别智能门锁今日开启预售：3D 结构光，到手价 1999 元

IT之家 9 月 20 日消息，2021 年 10 月 9 日，小米发布了人脸识别智能门锁 X ，该门锁采用 3D 结构光人脸识别，配备一块 AMOLED 屏，售价 3299 元。今日，小米新款人脸识别智能门锁开启预售，该门锁定价 2199 元，预售到手价 1999 元，预计 9 月 28 日开始发货。

小米新款人脸识别智能门锁支持 3D 结构光人脸识别，内部集成了独立 NPU 处理器，开锁速度不超过 1 秒。同时，该门锁采用 AI 自适应学习算法，持续捕捉学习人脸变化，让人脸识别越用越好。

小米新款人脸识别智能门锁采用金融支付级人脸识别模组，通过散斑投射器、红外补光灯、高分辨率红外摄像头的协作，保证人脸误识别率不超过 0.0001%。其中，散斑投射器可投射出 3.1 万个不可见光斑，提取面部深度信息；红外摄像头在白天黑夜都能快速捕捉人脸，快速完成识别。

小米新款人脸识别智能门锁覆盖身高范围 1.3-2m，建议识别距离 0.3-1m，最大支持录入 50 人的人脸数据。同时，该智能门锁采用直插 C 级锁芯，配备多重防电磁干扰屏蔽层，无惧特斯拉线圈（小黑盒）攻击。

小米新款人脸识别智能门锁支持人脸、指纹、密码、蓝牙、钥匙等多种开锁方式，并可与米家智能联动。同时，该智能门锁采用 10 节 5 号干电池，提供 6 个月续航时间。在前面板底部，配有 USB-C 接口，可临时应急供电。

IT之家了解到，相比小米此前发布的人脸识别智能门锁 X，新款人脸识别智能门锁不支持 HomeKit 以及 NFC 解锁，并且没有 AMOLED 屏幕与摄像头监控、实时对讲等功能。