三星回应将重返俄罗斯智能手机市场传闻：尚未就此事做出决定

IT之家 9 月 20 日消息，据路透社报道，之前有消息称三星有望不久后重返俄罗斯市场，不过现在三星已经对此作出回应，称“尚未就此事做出决定”。

9 月 18 日，俄罗斯报纸《Izvestia》称，一位接近三星的消息人士称，这家韩国公司可能在 10 月重启在俄罗斯的销售，重启其官方网店并恢复对零售商的设备供应。由于俄乌冲突，三星电子在今年 3 月初以地缘政治因素为由，停止了对俄罗斯的供货。尽管俄罗斯在三星全球智能手机销量中占比不到 5%，但 Counterpoint 指出，截至 2021 年第四季度，三星是俄罗斯最大的智能手机供应商，市场份额为 30%，而小米和苹果分别占 23% 和 13% 的市场份额。

不过 Counterpoint 的数据显示，2021 全年，中国厂商以 44% 的市场份额主导了俄罗斯的智能手机市场。俄罗斯商业报纸 Kommersant 报道，该国 2022 年上半年的智能手机进口量下降了 38%。

IT之家了解到，为了维持消费者商品的进口，俄罗斯议会在 6 月通过了一项立法，引入了所谓的“平行进口”计划，根据该计划，国内零售商将被允许进口从智能手机到原材料的商品，而不需要商标所有者的批准。据俄罗斯新闻社报道，9 月初，俄罗斯工业和贸易部长丹尼斯-曼图罗夫声称，苹果最新的 iPhone 14 将在平行进口计划下提供。然而，根据该计划进口的消费电子产品有可能出现销售价格上涨 20% 的情况，尽管一些经销商愿意承担这些费用。

来自路透社的报道显示，中国在俄罗斯的智能手机销售份额一直在稳步上升，从 2021 年第一季度的 50% 上升到 6 月份的 70%，在小米、realme 和荣耀的带领下出现了激增。俄罗斯 GS 集团的分析师告诉《生意人报》，中国消费电子品牌可能会占据俄罗斯市场的 90%，并着手创建自己的生态系统，以进一步加强自己的地位。