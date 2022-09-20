AMD 苏姿丰定于 1 月 5 日在 CES 2023 发表演讲，锐龙 7000 移动版将至？

IT之家 9 月 20 日消息，AMD 的 CES 2023 演讲时间定了，AMD CEO 苏姿丰将于当地时间 1 月 4 日发表现场主题演讲，并分享 AMD 的愿景。

苏姿丰表示：“在过去的几年里，计算已经成为我们日常生活中必不可少且普遍存在的一部分，它帮助我们每个人适应远程工作和学习的方式，同时让我们保持联系和娱乐。我很高兴有机会在 CES 2023 上发表主题演讲，重点介绍下一代高性能和自适应计算创新，以及将突破可能的界限并在帮助解决我们最重要的挑战方面发挥重要作用的产品。”

AMD 苏姿丰的主题演讲将于拉斯维加斯当地时间 2023 年 1 月 4 日星期三下午 6:30 现场直播，也就是北京时间 2023 年 1 月 5 日上午 9:30，对国内观看者还是比较友好的。

目前 AMD 和 CTA 都没有公布演讲的具体内容，我们可以期待一下锐龙 7000 系列移动版、FPGA、自适应 SoC、人工智能引擎等内容。

IT之家了解到，AMD 已经公布了锐龙 7000 移动处理器的命名规则，同时确定该系列处理器分为 HX / HS / U / C / e 五大系列。

AMD 新一代的命名方式确定了锐龙 7000 处理器的规划，即明年的轻薄本采用 15-28W 的 U 系列处理器，ChromeBook 搭载 C 系列处理器，主打极致轻薄的可能会用 9W 的 e 系列，性能本或轻薄游戏本会用 35W 的 HS 系列处理器，游戏本则搭载 55W + 的 HX 系列处理器。

另外，HX 系列处理器 55W+ 的功耗意味着该系列处理器可能是桌面端锐龙 7000 移植而来。

此前，AMD 曾表示新一代移动 CPU 代号“Phoenix Point”，采用 4nm 工艺、Zen4 架构，配备 RDNA3 GPU，拥有 AIE 引擎。据报道，AMD 新一代用的处理器的 AIE（人工智能引擎）很可能基于收购的 Xilinx 的 IP。