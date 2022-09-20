竞争对手忙着发新车，而特斯拉正全力提高上海工厂产能

9 月 20 日消息，特斯拉正竭尽全力提高美国得克萨斯州和上海巨型工厂的汽车产能，以应对传统汽车制造商争相推出新款电动汽车带来的激烈竞争。

作为目前全球最大的电动汽车制造商，特斯拉已经于周一完成了上海工厂的扩产，该公司在那里为亚洲和欧洲客户生产 Model Y SUV 和 Model 3 轿车。上周，特斯拉发文宣布，其位于得克萨斯州的巨型工厂下线了第 1 万辆 Model Y，这是该公司在那里提高紧凑型电动跨界车产量的一个重要里程碑。

作为电动汽车领域的长期主导者，特斯拉始终面临着新兴车企和老牌汽车制造商的竞争。电动汽车在上周的底特律车展上占据了中心舞台，几大品牌都在争夺头把交椅。福特从 6 月份开始向客户交付 F-150 闪电皮卡，而现代、Jeep 和其他公司也计划在未来几年推出多款新的电动车型。

市场研究机构 Experian 的数据显示，在美国最畅销的五款电动汽车中，特斯拉车型占了四款。在美国新注册的电动汽车中，特斯拉占了注册总量的近三分之二。但是，如果特斯拉不提高全球产能，那些有希望与特斯拉抗衡的品牌可能会威胁到该公司的主导地位。

在上海，特斯拉将在 11 月份对新生产线进行测试。这笔 1.7 亿美元的投资旨在帮助特斯拉提高产量，每周多生产约 2200 辆 Model 3 和 Model Y。

特斯拉得克萨斯州工厂的生产受到了新式 4680 电池供应不足的限制。松下计划在 2024 年初帮助解决这一瓶颈，届时该公司在堪萨斯州投资 40 亿美元建造的电池工厂将开始生产这种更先进的电池。

一旦在得克萨斯州实现批量生产，特斯拉就可以专注于推出人们期待已久的电动皮卡 CyberTruck。特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）表示，这款车将于明年夏天开始生产。