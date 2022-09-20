英特尔 CEO 帕特・基辛格开心晒出锐炫 A770 独显，承诺首批零售版将至

IT之家 9 月 20 日消息，英伟达 RTX 40 系列显卡将于今晚发布，而英特尔这边的中高端独显终于也要来了。

今日，英特尔 CEO 帕特・基辛格在推特晒出了自己拿到锐炫 A770 的图片，这是该品牌的高端显卡。

帕特・基辛格抱着显卡笑得非常灿烂，并在推文中表示“在一个下雨的星期天晚上收到了惊喜”。此外，帕特・基辛格称“正在准备第一批 A770 显卡以供零售”，看来经过延期后的锐炫中高端独显终于要上市了。

英特尔很有可能会在 9 月 27 日举行的创新活动中推出 A770 / A750 独显。在这一天，英特尔预计还将推出其第 13 代酷睿桌面 CPU 系列，即 Raptor Lake。

IT之家了解到，英特尔旗舰显卡锐炫 A770 限定版采用了 32 个 Xe 核心，标注的 GPU 频率为 2100MHz，但通过电压曲线修改和功率限制调整，可以达到 2.7 GHz 的稳定频率。其他方面，这款显卡的搭载 16GB 17.5Gbps 256bit GDDR6 显存，TDP 为 225W，采用 8+6pin 供电，配备四个 DP 2.0 接口和一个 HDMI 2.1 接口。

次旗舰显卡锐炫 A750 限定版采用了 28 个 Xe 核心，标注的 GPU 频率 2050MHz，配备 8GB 16Gbps 256bit GDDR6 显存，TDP 225W，采用 8+6pin 供电，配备四个 DP 2.0 接口和一个 HDMI 2.1 接口。