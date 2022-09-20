消息称 Redmi Note 12 系列新机将搭载天玑 1 系新平台，或采用 210W 快充

IT之家 9 月 20 日消息，5 月 24 日，Redmi 发布了 Note 11T Pro 和 Note 11T Pro + 两款新机，售价 1699 元起。今日，有博主曝光了其迭代产品 ——Redmi Note 12 系列新机的配置信息。

据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，小米在发布搭载高通骁龙 7 Gen 1 的新机（预计为小米 Civi 2）后，将会发布搭载联发科天玑 1 系新平台的新机，该机的天玑 1 系新平台采用台积电工艺，并且新机的一大亮点是旗舰级快充。结合该博主此前爆料，这款搭载天玑 1 系新平台的新机大概率是 Redmi Note 12 系列手机。

8 月 26 日，小米对型号为 MDY-12-ED 和 13-EU 的充电器进行了更新，更新后的二者分别支持 17V-10.5A 最高 178.5W、20V-10.5A 最高 210W 的超级闪充协议。鉴于此前的 Redmi Note 11T Pro + 已经支持 120W 快充，这次推出的 Redmi Note 12 系列新机有望支持 180W 乃至 210W 的快充。

IT之家了解到，Redmi 此前发布的 Note 11T Pro 系列手机采用 6.6 英寸 LCD 屏，支持 144Hz 7 挡变速高刷。同时，该系列手机搭载联发科天玑 8100 处理器，并且在 Redmi Note 系列上首次配备了 LPDDR5 运行内存。影像方面，Note 11T Pro 系列手机前置 1600 万像素自拍摄像头，后置 6400 万像素大底主摄。