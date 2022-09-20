隆基绿能成立未来能源太空实验室，未来将向太空发射太阳能电池板

IT之家 9 月 20 日消息，9 月 15 日，隆基绿能未来能源太空实验室在西安九号宇宙互动式深空科普研学基地正式宣告成立。

据官方介绍，隆基绿能未来能源太空实验室旨在推动航天技术与新能源融合发展、科技成果转化及产业化，未来将着力在高效领先的技术产品、安全可靠的太空验证、精益求精的航天品质、未来发展的能源趋势等四个方面重点突破， 包括但不限于在新能源产业趋势、太阳能与航天结合、太空环境验证、能源监测卫星和太阳能空间传输等方面展开研究与对外合作。通过实验室的相关工作，将未来能源的先进技术进行太空验证，用太空验证促进未来能源相关技术发展，最终将航天成果通过太阳能技术研发、应用等惠及人民生活。

同时，作为未来能源太空实验室成立之后的首个重大项目，隆基的新技术产品将申请进行太空搭载，接受严苛的太空环境考验，探究新产品在太空环境的可靠性。结合太空搭载的实验结果，通过地面模拟外太空的实际环境，监测该产品相关性能的变化，为推广该产品的实际应用奠定理论和实验基础，拓宽产品的应用领域。这意味着，未来隆基可能会向太空发射太阳能电池板。

在现场，隆基绿能中央研究院副院长徐希翔博士还将计划进行太空搭载的新技术产品进行送样。

IT之家了解到，中国空间技术研究院董士伟团队今年 6 月在《中国空间科学技术》上发表一篇论文称，中国将在 2028 年发射一颗试验卫星，来测试从太空到地面 400 公里的无线电力传输技术，即 2028 年在太空建造中国第一座太阳能发电厂，比原计划提前两年。

隆基绿能是世界最大的光伏企业，2012 年在上交所上市。