Lilium 与软件巨头 Palantir 合作，推出电动私人喷气式飞机

9 月 20 日消息，据国外媒体报道，德国电动飞行出租车初创公司 Lilium 已与软件巨头 Palantir 展开合作，以推出电动私人喷气式飞机。

根据双方的合作，Palantir 将为 Lilium 提供与复杂的垂直起降（VTOL）喷气机相关的软件。

Lilium 总部位于慕尼黑，是业内最受投资者支持的公司之一，其投资者包括腾讯、国际私人银行和资产管理集团 LGT 等等。该公司正在开发按需出租的空中出租车，并计划在 2025 年之前将其投入使用。

据外媒报道，Lilium 提供的喷气式飞机与当今的私人飞机相去甚远。这架飞机是 100% 电动的，使用的是电动涡轮，而不是目前测试中的其他电动原型机更常使用的螺旋桨。

去年 8 月初，外媒报道称，巴西航空公司 Azul 计划与 Lilium 达成一项价值 10 亿美元的商业协议和战略联盟。作为商业协议的一部分，Lilium 将为 Azul 提供 220 架电动垂直起降（eVTOL）飞机。

去年，有报道称，Lilium 计划通过与特殊目的收购公司 Qell Acquisition Corp 反向合并来上市。该公司将通过合并上市融资 8.3 亿美元，以支持该公司押注可在拥挤的城市道路上避开交通拥堵的小型电动飞机。