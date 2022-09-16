CR929 中远程宽体客机已确定总体技术方案，正式转入初步设计

IT之家 9 月 16 日消息，在昨天举行的 2022 世界设计之都大会上，中国工程院院士、中国商用飞机有限责任公司首席科学家、C919 大型客机系列型总设计师吴光辉透露，CR929 目前已确定飞机总体技术方案，选定机身、尾翼结构部段供应商，正式转入初步设计。

吴光辉称，CR929 中远程宽体客机复材比例 51%，可覆盖 95% 的航线运营需求，典型航段经济性优于竞争机型 10% 以上。该机型于 2016 年项目签署政府协议，2017 年组建合资公司，命名 CR929，目前已确定飞机总体技术方案，选定机身、尾翼结构部段供应商，正式转入初步设计。

IT之家了解到，CR929 是中国商用飞机有限责任公司和俄罗斯联合航空制造集团公司携手研制的远程宽体客机，CR 为两国英文首字母，基本型航程为 12000 公里，标准三舱 280 座。2017 年 9 月 29 日，中俄国际商用飞机有限责任公司（CRAIC）在中国商飞公司举行宽体客机项目命名正式发布仪式。2018 年 11 月 6 日，在第十二届中国国际航空航天博览会上，CR929 远程宽体客机样机亮相。

据吴光辉介绍，目前中国商飞共有三个产品谱系，分别是支线喷气式客机 ARJ2I（座级：78-90，航程：2225-3700km）、大型客机 C919（座级：156-168、航程：4075-5555km）、中俄远程宽体客机 CR929（座级：280、航程：12000km）。

截至目前，ARJ21 飞机累计交付 75 架，累计订单 616 架，连通 110 个城市、开辟 263 条航线，安全运营逾 16.5 万小时，运送超过 530 万名旅客。

C919 大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机，于 2017 年 5 月 5 日成功首飞，2020 年 11 月 27 日获得首个型号检查核准书，2022 年 8 月 1 日完成取证试飞，目前已获得 28 家客户、累计订单 815 架 ，2022 年力争交付首架。2022 年 8 月 1 日，中国商飞宣布国产大飞机完成取证试飞，标志着 C919 取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。

《接近中国商飞人士：C919 国产大飞机将于 9 月 19 日象征时刻获颁适航证》