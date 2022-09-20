《侏罗纪世界：进化 2》白垩纪末期套件推出，增加四种全新史前物种

IT之家 9 月 20 日消息，据 Epic 官方消息，《侏罗纪世界：进化 2》：白垩纪末期套件现已在 Epic 游戏商城上推出。

据介绍，在《侏罗纪世界：进化 2》：白垩纪末期套件中，展出四个让人难以置信的全新物种。此套件灵感来自引人入胜的白垩纪末期，包含六千五百万年前曾纵横地球海陆空的四种迷人恐龙。从天空中翱翔的狡猾猎手，到迄今为止发现的体型最大的一种恐龙。

巴巴里翼龙是一种生活在白垩纪末期的飞行捕猎者。这个拥有精美头冠的物种将为你的公园增添一抹亮色。

阿拉摩龙，一条身披骨甲的巨大恐龙，也是迄今为止发现的最大的恐龙之一，其胫骨比成年人类还要高。阿拉摩龙的背部和尾巴上有巨大的棘刺，这一具行走的要塞对那些潜在的掠食者来说是一个严峻的挑战。

南方猎龙是一种高速，中等大小的食肉恐龙。于九千五百万年前生活于澳大利亚地带。它们体格轻盈，有着柔韧、灵巧，适合抓握的上肢和一口异常锋利的牙齿，这让南方猎龙可以完美地进行追踪与追击，成为令人生畏的掠食者。

神河龙，一种在白垩纪末期海洋中称霸的水生恐龙。拥有着流线型躯干和巨大的鳍的神河龙在水下足够高速且致命，让其成为了那个时代中最为精准的猎食者之一。你还可以尝试使用生物光效花纹颜色改造神河龙的遗传基因组。