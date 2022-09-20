天马推出新一代 CFOT 技术，称将带来超长续航、自然色彩、超薄折叠屏

IT之家 9 月 20 日消息，据天马微电子公众号消息，天马推出应用于 OLED 屏幕的新一代 CFOT 技术，能满足手机长续航、屏幕弯折、屏幕色彩真实等需求。

天马 CFOT 技术全名为 Color Filter On Touch，简单来说研发团队开发了 CFOT 技术来取代 OLED 屏幕结构中的偏光片。

在 OLED 屏幕结构中，偏光片是一块不透明的塑料片，防止外部进入的光线干扰屏幕显示效果。如果没有偏光片的防反射作用，OLED 屏幕会像镜子一样反光。但另一方面，当 OLED 屏幕自发光通过偏光片时，光线亮度又会下降 50% 以上，进而导致功耗居高不下。而使用天马研发的 CFOT 技术代替偏光片，官方称，光透过率可提升 30% 以上，面板功耗降低超过 25%（实测数值）。

天马 CFOT 技术屏幕功耗对比

天马官方称，伴随着天马在 HTD、MLP 等创新技术上的突破，在 HTD+MLP+CFOT 三项科技集成加持下，基于相关应用场景的整机端面板功耗可实现大幅减少超 30%。消费者既可享受到 1Hz-120Hz 智能动态刷新率屏幕的顺滑体验，又可减轻手机电量不足的担忧。

此外，天马 CFOT 技术另一创新性优势在于显著提升柔性屏的折叠与卷曲性能。市面上普通柔性折叠屏在受到反复弯折时，常出现偏光片下方胶材剥离的问题。采用 CFOT 技术取代偏光片，不仅可以解决上述胶材剥离失效的问题，同时减少一层塑料片与一层胶材，薄化屏幕叠层尺寸，能实现极致的弯折半径，并通过超 200,000 次弯折测试。

天马在 SID2022 展会中展示了搭载 CFOT 技术的超薄叠构屏幕，通过材料和胶材的设计调节实现超薄卷曲，同时卷曲次数大于 100,000 次。

此外，天马 CFOT 技术在研究提高透光率的同时，进一步提升了屏幕色域，可以体验到超视网膜级的自然色彩。官方称，集成了 CFOT 技术的屏幕相较采用偏光片方案的屏幕， NTSC 色域提升 15%，处于行业领先水准。屏幕色彩展现更加逼真自然，色彩纯度和色彩表现力均优于传统 OLED 屏幕。

IT之家了解到，天马新一代 CFOT 技术可广泛适用于折叠手机、车载、笔记本以及未来卷曲型柔性显示产品。