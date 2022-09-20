【IT之家评测室】精致生活就要“分区”：TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 深度体验

一、写在最前

1、为什么要用一台高端手机的价格，买一台分区洗衣机？

伴随着经济水平的提升，越来越多的人开始讲究品质化生活，如何提升生活质量？就要从最基础的衣服下手，比如，日常衣服的洗护。也正因如此，近些年来，具备分区洗护功能的洗衣机受到了越来越多消费者的追捧，所谓分区洗衣机，是指采用一机双滚筒设计，而两个筒均可独立运行的技术。

和传统的单滚筒洗衣机相比，分区洗衣机能够满足消费者针对内外衣、不同材质、不同颜色，甚至大人小孩衣服分开洗的诉求。因此，对于对高品质生活有强烈诉求的消费者而言，当下的分区洗衣机就是最为合适的选择。

当然，在价格方面，分区洗衣机往往是单滚筒洗衣机的好几倍，购买一台分区洗衣机的价格，往往也能购买一台旗舰智能手机了。不过，既然要追求品质生活，那么在这些生活必需品的白电选择上，就一定不能将就。

笔者一直都坚持着一个理念，白电类产品，更换频率远没有手机那么频繁，一台洗衣机，往往会陪伴一个家庭十数年时间，虽然前期价格成本很高，但平摊到每天之后基本可以忽略不计，更重要的是，其每次使用时所带来的体验价值，是前期成本远不能估量的。因此，既然要选择，那么在自己能力范围之内，就一定要一步到位。

2、TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 带来了什么？

和市面上的竞品相比，TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 最大的优势，是具备 16 公斤超大双子舱，远超同级别产品。

其中上筒洗涤容量从行业内常规的 4kg 升级到 6kg，容量提升了 50%，做到了行业最大洗涤容量；筒径更是达到了 510mm，比同类产品高出 40% 以上。更大的容积空间，意味着双子舱 Q10 一次性可以分区洗更多的衣服，而比同类产品高出 40% 的上筒筒径，更是带来了超过行业规格的 1.1 洗净比。

众所周知，滚筒洗衣机是通过“摔打”的方式对衣物进行清洁，筒径越大，那么滚筒每自转一圈，衣服在滚筒里每次“摔打”的次数也就更多，对衣服上污渍的清洁效果也会更进一步。

不仅如此，TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 在功能上，除了具有上下筒分区洗护、下筒洗烘一体功能，还提供离子柔烘、离子空气洗、AI 双舱智能投放、羊毛洗 / 真丝洗、UVC 除菌、蒸汽除菌、顽渍净、智能洗等等一系列高端功能，全方位守护你的“洗衣健康”。在交互方面，TCL 双子舱 Q10 还拥有门中超宽触控彩屏和 1.3m 的舒适操作高度，人性化 UI 设计让洗衣操作更轻松便捷。更高的颜值设计，以及嵌入式安装，让 Q10 洗衣机可以无缝地融入到家居环境中。

3、安装难不难？

毕竟是双子舱设计，Q10 的体积硕大，相当于两台单滚筒洗衣机叠起来的高度。官方给出的数据是宽 600mm x 深 610mm x 高 1600mm，而重量，更是达到了 150KG，相当于两个成年人的重量，没点趁手的工具，两个成年人还真的很难移动这个大家伙。

因此，在安装之前，一定要确保安装空间能否容下它，随后的事情就不需要你操心了，直接打 TCL 售后服务电话预约免费安装，剩下的事情安心交给师傅即可。

二、外观设计

TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 造型相对简约，机身采用了莫奈青配色，这是一种带有灰调的色彩，饱和度偏低，整体偏深灰色，但又带一点金属的银光质感，相当百搭，可以自然地融入到不同家装风格的环境中。

自由摆放安装

在安装方式上，你可以选择嵌入式安装，又或者是自由摆放安装，不论哪种安装方式，大气简约的外观设计，都会让家装很有范儿。

TCL 双子舱 Q10 在实现洗、护、烘一体以及双筒分区洗等能力下，还具备更小的占地面积，无论是放在阳台还是洗手间，只要保证 1.6m 的高度空间即可，底部占地面积和传统的单筒洗衣机并无二异。

如果选择嵌入式安装，Q10 还能进一步减少“公摊”面积。毕竟，面对当下寸土寸金的房价，只有把握空间才能享受空间。

嵌入式安装

再来看看细节，Q10 机身表面采用了 VCM 拉丝材质，仔细观察，会发现上面有无数细腻规整的拉丝，但在触感上，却又很细腻、光滑，金属质感十足。

这么个大家伙，在工具之外，也是有一定的家具装饰属性的，而 Q10 在设计上显然是非常出色的。

双子舱 Q10 的上下两个筒均采用了镀铬银色门框，中间是透明玻璃材质，其中上筒的上半部分，被一块硕大的触摸式彩屏覆盖，在息屏状态下，屏幕与筒身融为一体。

这块屏幕的高度，恰好在 1.3m 左右，也刚好是最适合操控的区域，无需弯腰或抬头，抬手即可触达。

就屏幕本身的显示素质而言，色彩艳丽，文字清晰，图标直观，常用的功能全部常驻在屏幕上，且每个功能都有相应的图案标识，对于一些上了年纪的长辈而言，上手操作的成本也是很低的，无需额外的学习。

双子舱 Q10 上下筒均采用了“Push”的开门方式，关闭状态下按压门框右侧，即可自动弹出，再次朝内按压，即可关闭，手感相当不错。

洗衣机上的防水胶条缝隙是最容易藏污纳垢地方，为此，Q10 上下筒密封圈均采用了纳米抗菌材质，有较强的抗菌作用，同时也非常方便打理。

此外，上下筒也均支持 UVC 紫外线除菌技术，官方表示除菌率 99.99%，除螨率 100%。在脱水环节中，该功能会自动开启，此时筒内会出现蓝光，这也是用于除菌的 UVC 紫外线。

不同于友商竞品，TCL 双子舱 Q10 的智能投放盒设计在洗衣机的腰部位置，即上下两筒中间，而友商产品的投放口通常都在上筒筒门内的小抽屉，或者是洗衣机最顶部的小翻盖投放口等区域。想象一下，对于一些身高没有优势的用户而言，每次投放洗涤剂的时候，甚至都需要踮着脚进行操作，稍有不慎还很容易溢出，体验是非常糟糕的；另外，顶部投放洗涤剂，还会导致无法嵌入安装的问题，毕竟每次开盖都要侵占一部分的顶部空间。对比之下，Q10 的智能投放盒设计的显然很合理，操作也更便捷，非常 nice！

和上下筒一样，智能投放区也采用了“Push”的开门方式，其中洗衣液最大可添加 850ml，柔顺剂最大可添加 550ml。有了这个“AI 双舱智能投放”功能，你不用担心每次洗衣服，放入的洗衣液过多或是过少的问题，另一方面，也省去了每次洗衣投放洗衣液这个步骤，官方表示 1 次加满，可洗 30 次。

来到 TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 下半部分，最右侧贴有能效标贴，Q10 达到了一级能效，能效级别越高，代表着更低的耗电。

再往下，机身右下方是一个过滤器盖，按动即可向下弹出，用于内部排水泵清洁，以及上下门应急开门。

三、容量实测

TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 最大的优势，是更大洗涤容量的上筒，其达到了 6kg，远超行业的 4kg 标准，其中，筒径达到了 510mm，超越了行业标配的 53%，上筒取衣口直径也达到了 360mm。更大的容量，意味着你可以在上筒一次性放下更多的待洗衣物；而更大的取衣口，即便是洗一些大件衣物，“卡衣服”也是不会发生的事情了。

双子舱洗衣机 Q10 上筒

据官方数据，TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 的 6kg 大上筒，能够一次性洗婴儿服 40 件，或者是童装 20 件，以及校服 8 件，儿童被 5 套。

IT之家也做了简单的测试，我们首先在上筒里放了三套秋季的儿童被，但显然，这点容量对于 Q10 而言是绰绰有余的，随后我们又放进去了两个毛绒玩具，总共为五件待洗的物品，这五件物品，摆放在桌面上，占地空间如下图所示：

双子舱 Q10 上筒的大“肚量”，轻松承下了这五件物品，在洗涤过程中，也是毫无压力。

洗涤过程

第一次脱水

Q10 的下筒，其容量更是达到了 10KG，能够一次性洗 12 件牛仔裤，或者是 50 件衬衣，一套落地窗帘，或者是 3 套三件套。这个容量，是完全能够满足全家人外衣、大件衣物，或者是被套床单洗涤需求的。

Q10 的上下双筒，可以同步洗涤，也可以只用上筒，或者只用下筒。双筒带来的分区洗涤优势，你还可以选择孩子衣服放上筒，大人衣物放下筒，同步洗涤，效率更高，分区洗护也避免了大人小孩衣服一起洗交叉感染的情况；或者，你也可以将上筒专门用于清洗内衣，下筒清洗外衣，一机两洗，进一步守护了洗衣健康。

四、清洁效果测试

了解一款洗衣机的清洁能力，最直观的判断方式是看洗衣机的“洗净比”，洗净比是判断洗衣机洗净效果的关键指标，简单来说就是衣物洗干净的程度，数字越大，代表这款洗衣机的清洁能力就越强。

通常来讲，波轮洗衣机的洗净比超过 0.9 算优秀，滚筒洗衣机的洗净比一般在 1.03、1.05、1.08、1.1 左右等，超过 1.1 就代表非常优秀的水准。TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 的洗净比达到了 1.1，超过所有同类型产品，做到了行业领先的洗净效果。

在清洁效果测试中，IT之家首先选择了最具代表性的白色衬衫进行测试。

首先是衬衣领口常见的污渍情况，在洗涤过程中，我们选择了“衬衫”模式，默认 47 分钟洗涤时间，漂洗次数为 2 次，其他条件均为默认。

如下图所示，经过一段时间的洗涤后，衬衣衣领、衣领内侧的污渍都已经消失不见，衬衣变得洁白如新。

紧接着，我们又在白色衬衫的衣摆处撒上了酱汁，并且晾干后，以模拟日常的脏污。

这些酱汁属于相当“顽固”的污渍了，如果手洗的话，搓好一阵也不一定能洗下去。

为此，在洗衣开始，我们选择了默认 33 分钟的“特净洗”模式，该模式专门用于洗涤一些难以清洁的污渍，漂洗次数同样为 2 次。

如下图所示，左侧一大片的酱汁痕迹，经过一段时间的洗涤已经完全不见，未留下一丁点的“曾来过”的痕迹，效果十分令人满意，而由于穿过一段时间导致泛黄的白衬衣，经过洗涤后，也变得洁白了起来。由此可见，Q10 的清洁能力十分强大。

再比如裤子上的这些泥污，相较于上面的酱汁污渍，泥污相对更容易清洁一些，为此我们选择了 15 分钟的快洗模式，洗涤后，泥污不见，裤子干净如新。

紧接着，我们对婴儿被褥进行了洗涤测试。

由于婴儿衣物大多是纯棉材质，因此一旦沾上油渍，就很难清洁干净。另一方面，纯棉的耐磨性又远不如锦纶，稍有不当，就很容易让婴儿衣物变形、变样。因此，在该环节中，我们选择了“婴儿”洗涤模式，该模式下，滚筒要更轻柔一些，可以更好地保护衣物，此外，还可以选择高温水洗，进一步对隐藏在衣物中的螨虫以及细菌进行消杀。

在测试中，我们选择默认洗涤温度为 40°C，洗涤污渍选择为“油渍”，漂洗次数为 3 次，脱水转速为 800 转 / 分钟。

如上图所示，洗涤前，婴儿被褥的一侧有一大片泛黄的油渍痕迹，经过 Q10 的洗涤后，这片油渍基本消失不见，纯棉材质的被褥再次呈现出了它原本的样子。

最后，我们又测试了粗棉麻桌布上的重油渍。

如下图所示，我们测试的粗棉麻布上（左图红框内），有上下两处明显清洗过的油渍痕迹，这是不久前，笔者将其作为桌布使用时，不小心撒上的烧烤油渍，已经遗留了很长时间，且经过多次水洗后仍存在明显的痕迹。

在测试中，笔者将这块粗棉麻布放进了下筒，选择“特渍洗”模式，洗涤时间为默认的 33 分钟，漂洗次数为 2 次，经过 33 分钟的洗涤、脱水。

如上图所示，经过 Q10 的“特渍洗”洗涤，最上方的油渍痕迹已经消失，而下方的油渍明显变淡了许多，基本可以忽略不计。

通过上述多轮洗涤测试结果来看，Q10 的清洗效果是相当令人满意的，无论是日常穿着留下的污渍，还是一些难以清除的顽固油渍，没有什么是一台双子舱 Q10 解决不了的，如果有，那就洗两次。

五、离子柔烘测试、离子空气洗测试

除了强大的洗涤能力之外，TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 还有着很出色的“护衣”体验，其中就包括离子柔烘和离子空气洗。

1、离子柔烘测试

离子柔烘简单理解就是烘干功能，UI 程序名为单烘干，下筒支持，可以快速烘干潮湿的衣物，比如水洗后的羽绒服或者浴巾等。

据官方描述，离子柔烘过程中，会通过浓度高达 1600 万 / cm3 的离子风不断地吹拂衣物，吸满负氧离子后，衣物会变得蓬松有型，纤维更柔顺，并且无静电。

离子柔烘中

在洗涤之前，我们可以选择洗完衣物后是否烘干，而烘干也有半干、标干以及特干不同选项，并且根据衣物不同，也会有不同的时间。

我们将棉麻桌布以及毛毯进行了“离子柔烘”，洗 + 烘干总时间在 170 分钟左右，烘干模式为特干，当洗衣完成后，下筒门会自动打开，衣干即停，如果绑定了 App，也会通过 App 提醒，烘干过程中，只要衣服干了就立马停止工作，

如上图所示，毛毯拿出之后已经处于干燥状态，柔软蓬松，衣物纤维得到了充分的伸展，还有一股淡淡的香味，而厚棉麻的桌布取出后，也没有明显的褶皱，同样是蓬松有型。

对于一些经常处于梅雨季的朋友来说，离子柔烘功能简直就是量身打造。

众所周知，梅雨季或者是炎热的夏天时，空气太过于潮湿，衣物总是晒不干，即便是晒干了，也总有股异味。Q10 的离子柔烘，就完全可以解决上述问题。

再比如，羽绒服洗完之后，很容易会出现羽绒结块的问题，即便是晾干了，羽绒服里的羽绒也总是一团一团的，严重影响穿着效果；甚至，如果不能及时晒干，还很容易出现羽绒发臭问题。

当然，有了 Q10 的离子柔烘，羽绒服的洗涤，也根本不是问题了。

如下图所示，我们将半干的羽绒服放进 Q10 下筒后，开启烘干模式，在 1600 万 / cm3 的离子风的吹拂下，羽绒得到了充分的蓬松，拿出羽绒服，此时羽绒服已经变得和原来一样的蓬松柔软，并且也没有任何异味存在。

2、离子空气洗测试

生活中，还有一些不能水洗的衣物，比如皮草，比如真丝裙、羊绒大衣等等，这些衣物不能用水洗，日常护理只能拿到专业的干洗店进行清洁，花钱不说，还存在共用卫生问题。

双子舱 Q10 搭载了 TCL 第三代离子空气洗技术，这项技术，主要是运用离子发生器电离空气中的氧气以及水分，产生负氧离子，释放到周围的空气中，通过低温循环热风到达衣物纤维表面，对真丝、羊绒、皮草等高档衣物进行无水护理，达到祛除异味、除菌净螨、吸附粉尘颗粒、蓬松衣物等多重护理功效。

为了验证 Q10 的离子空气洗效果，笔者从家里找了一件存放多年未打理的皮草大衣。如下图所示，由于多年未打理，这件皮草的毛绒已经失去了往日的光泽，特别是衣领处的长绒，毛发干枯毛糙，黯淡无光，甚至还存在毛发一边倒的现象。

离子空气洗之前

随后，笔者将其放入双子舱 Q10 的下筒，选择了固定 35 分钟的空气洗模式。35 分钟后，再次拿出这件皮草，此时已经恢复了当年的柔韧性及光鲜感，特别是衣领处的长绒毛，此时已经变得无比蓬松，毛发根根分明，油亮有型。

不仅如此，常年存放产生的霉味，经过 35 分钟的空气洗也已经消退不见，留下的只有这件皮草原本的味道。

离子空气洗后

离子空气洗不仅可以用于皮草等高档衣物的清洁、日常护理，也可以对衣物进行清新祛味，比如有时候吃完火锅，衣服总是有股火锅味，但衣服并不脏，额外洗一下不划算，这时候就可以用离子空气洗，减少了水洗磨损，也带走了异味。

六、噪声实测

判断一款洗衣机用料是否扎实、高端，最直观的一个方式，就是工作时产生的噪声大小，而工作噪声，又和电机有着直接联系。

TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 上下筒均采用了尼得科直驱变频电机，并且有着官方十年包修。

和传统的皮带电机相比，DD 直驱变频电机直接作用于内筒，没有皮带与皮带轮等部件，相对来说噪声更小、震动更小，以及高能效、寿命长等一系列优势。目前高端系列洗衣机均采用 DD 直驱电机。

就笔者体验而言，在洗衣过程中，TCL 双子舱 Q10 几乎没有任何工作声音，包括电机运转的声音也完全听不到，甚至，你只能听到舱内衣物的翻动声，以及水流声。在静音上的表现，确实相当令人满意。

我们通过分贝测试软件，对 Q10 进行了噪声测试。

在室内 50dB 上下的噪声环境下，靠近 Q10 洗涤工作时的舱门，此时平均噪声也仅为 52dB，相当于微风吹过的声音，基本可以忽略不计。

当然，Q10 脱干过程中，筒转动时的工作噪声还是存在的，但经过我们实测，其平均噪声也仅仅在 58dB 左右，严格意义上来讲，这个声音表现并谈不上“噪音”，如果身边有人和你谈话，又或者是客厅电视开着，或者是洗手间的水龙头打开，都可以“冲淡”Q10 脱水时产生的噪声。

除了噪声之外，Q10 脱水时的震动也非常小，只有将手放在洗衣机上市，才能感受到脱水舱高速旋转时，所产生的细微震动，毕竟，这是个 300 斤的大家伙，底盘还是相当稳的。

七、App 及交互体验

最后，来讲一下 TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10 的交互体验。

在使用 Q10 的过程中，你可以通过洗衣机上方的触控屏，直接进行操作，比如选择不同的洗衣模式等等。在工作过程中，此时这块屏幕会显示工作状态，包括洗涤模式，剩余时间，以及洗涤污渍模式等等。

此外，如果上下筒同时工作，此时点击屏幕上的上筒、下筒，即可查看上下筒的工作状态。

Q10 这块看似科技感十足的触控屏，但也并没有带来冷冰冰的复杂操作，对于一些上了年纪的长辈而言，前期的学习成本也是非常低的，基本是上手就会。

除了这块屏幕本身的操控外，你还可以下载 TCL 官方 App 进行操控，在 TCL App 上，你会看到这款洗衣机更为详细的功能菜单，以及操作选项等。

下载 App 绑定洗衣机后，在主界面即可看到 Q10 的工作状态，界面 UI 也非常直观，上下筒的工作状态同样以“上下筒”的形式排列。

而在洗涤模式上，更为丰富，比如上筒支持包括羊毛、内衣、新衣、化纤、瑜伽服等等在内的几十种洗涤模式；下筒支持超净、蒸汽除菌、单烘干、空气洗等等模式；你还可以对每一项洗涤模式进行更为详细的设置，包括洗涤温度，洗涤时间，漂洗次数，乃至脱水转速等等，均可自由设置。

当然，如果你拿不准的话，直接默认智能洗即可，剩下的事情就无须操心了。此外，你还可以预约时间洗涤，或者是远程开关机等等一系列操作。

八、写在最后

白电类产品所带来的体验高度，是决定你生活品质高低的重要因素。但也恰恰是面对这些白电产品的选择时，我们往往会“应付了事”，其实选择并不难，在力所能及的范围内，选最好的就行。

但问题又来了 —— 最好的又是什么？有标准吗？仅以分区洗衣机为例，面对市面上眼花缭乱的产品，消费者如何才能正确选择？毕竟洗衣机市场并不像手机市场那样，在飞速地更新迭代中，总有几款怎样选都不会出错的标杆性产品。

关于这款 TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10，笔者不敢轻言这就是当下洗衣机市场里的标杆性产品，但至少，在 8K 档位上，这是一款怎样选也不会出错的产品，甚至，即便是这个选择范围扩大至万元档位，Q10 仍是一款相当值得选购的产品。

面对售价过万的行业竞品，Q10 丝毫不显颓势，行业最大的分区洗涤容量、行业最大上筒径，以及尼得科双直驱变频电机、离子柔烘、离子空气洗、智能投放等一系列硬件、技术优势，让 Q10 具有十足的产品竞争力。

最后，如果你追求高品质的生活，如果你对衣物健康有着严格要求，又或者你是奶爸奶妈，如果你需要一台分区洗，功能强大，高颜值、小占地，以及高性价比的复式分区洗衣机，那么 TCL 双子舱复式分区洗衣机 Q10，都将成为当下更为合适的选择。

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