海信发布新款 U8H MiniLED 电视：2000+ 分区背光，16bit 调光精度

IT之家 9 月 20 日消息，今晚，海信发布了 U8H MiniLED 电视，65 英寸 13999 元，75 英寸 19999 元，85 英寸 26999 元。

据海信介绍，海信 U8H 最大的创新是将调光精度从 12bits 提升至 16bits，实现 4096×16 级智能控光，环境光对比度达到了 OLED 的 3 倍。U8H 采用 MiniLED 背光模组，拥有 2000 多个分区，在近万颗高光效 MiniLED 芯片的配合下，实现更精细控光。

在图像处理上，海信 U8H 搭载海信自主研发的行业首颗 8K AI 画质芯片，万级分区处理算法，解决传统电视图像层次感和光晕问题。同时，在光源调度方面，海信 U8H 采用 1+N 分布式驱动芯片架构，608 颗驱动芯片实现了 5 倍精准控光。在行业内 U8H 首次达到了 1% 小窗口 2000 尼特稳定峰值亮度，实现了 2 倍于 OLED 的动态范围，暗场细节不丢失，亮场细节不过曝，画面更通透。

音响方面，海信 U8H 行业首创四面发声双剧场音响系统，拥有 3.1.2 真多声道，同时创新设计了天空音扬声器，较普通天空音扬声器效果提升至 2.5 倍，可以真实还原飞机从头顶飞过的声音。

设计方面，U8H 也进行了行业创新。U8H 实现了真正零贴墙壁画设计，屏幕距离墙仅 54mm，比 OLED 还要薄 30mm。