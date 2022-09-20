影驰 RTX 4090｜4080 星曜 / 金属大师显卡发布：散热系统全面升级，全新设计元素

IT之家 9 月 20 日消息，今晚，影驰发布 GeForce RTX 4090 / RTX 4080 16GB / RTX 4080 12GB 星曜、金属大师系列显卡，散热系统全面升级，采用全新设计元素。

星曜

据介绍，新一代星曜系列外形无论边缘还是底面，相比上一代都更为平整，方便玩家对其进喷涂、拆卸和组装。显卡正面、右侧面与顶部 LOGO 灯之外的白色部分均采用包边进行衔接，大大增加了可提供自由喷绘和涂鸦的面积，且能让定制图案更加立体，为玩家的想象和创造力提供更大发挥空间。

星曜新系列采用星卓 Ⅲ 新一代散热器，配备 3 个 102mm 超大风扇，支持智能启停，闲暇时自动停止转动以减少噪音和功耗；背板大面积镂空以强化散热，高效能复合热管结合均热板以及大面积散热鳍片，打造一体式强力散热系统。

每个风扇包括 11 片半透明三折静霜扇叶，强化散热效能的同时，能够投射璀璨的极光炫彩灯效；三风扇边缘水晶外壳均带有凸起花边，可进一步反射灯光，增强 ARGB 氛围。

星曜顶部 LOGO 灯也进行了全面升级，新增多层折射镜面设计，通过特殊工艺可营造多达 8 层的 ARGB 灯光效果，且自带电源指示灯功能。当开机供电异常时，顶部 LOGO 灯将会进行红灯闪烁，需进行故障排查，供电正常则不会闪烁红灯。

星曜定制散热支架全新亮相，其将作为不可分割的一部分，能通过简单调控来稳固支撑显卡体型，且支持 ARGB 灯光同步。

ARGB 三风扇 + 顶部 LOGO 灯 + 星曜定制散热支架，构成了星曜系列独一无二的 ARGB 灯效系统，支持多种律动和色彩变幻，以及使用影驰魔盘、各大板厂灯控软件对其进行同步调控，一键切换，随心打造。

金属大师

影驰 GeForce RTX 40 系金属大师系列迎来新升级，金属风格和机械装甲式设计为该系列一脉相承的元素，而这一次，他又有了全新突破。

全铝合金压铸上盖，流线型几何线条，勾勒出冰冷巨兽般的霸气外观，仿佛随时能化身驰骋未来的银河战舰。其新一代寒光星散热系统配备 3 个 102mm 异形风扇以及 11 片三折式扇叶，增大进风量的同时能进一步减少噪音，同样支持智能启停；全金属加固背板大面积镂空，以求减少尾部重量并兼顾最佳散热风道，使其足以应付运行过程中庞大热量。

“无光胜有光”的理念，在新一代金属大师上得到进一步贯彻，亮银着色与其卓越的散热系统融为一体，且能够反射室内或机箱内部其他硬件的灯光，追求最纯粹的金属质感和散热能效，“Mental is Master”，影驰金属大师系列将给玩家打造未来机械的切实体验。

除了 OC 版本，影驰 GeForce RTX 4090 / RTX 4080 16GB / RTX 4080 12GB 星曜、金属大师所有系列型号还将会有非 OC 版本，敬请期待。影驰 NVIDIA GeForce RTX 4090/4080 星曜 / 金属大师系列已正式发布，部分型号将在不久后上线。