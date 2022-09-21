谷歌向 TikTok 发起挑战，YouTube 短视频作者可获得 45% 的广告收入分成

北京时间 9 月 21 日早间消息，谷歌旗下视频平台 YouTube 正试图在短视频市场上追赶 TikTok，为此该公司宣布，将开始向热门短视频创作者提供更大份额的广告收入。

在美国当地时间周二举行的“Made on YouTube，”年度创作者活动上，YouTube 首席产品官尼尔・莫汉（Neal Mohan）表示，从明年开始，该公司将拿出短视频收入的一部分，将其分给高点击量视频的创作者。

莫汉表示：“这是我们第一次大规模地向短视频创作者提供真正的收入分成。”

目前还不清楚这个机会能给短视频创作者带来多少收入，原因是 YouTube 提供的分成相关信息还比较有限。YouTube 表示，该公司每个月都会将短视频的广告收入汇集成一个资金池，并将其中一部分收入分配给创作者（但并未披露具体的百分比），然后 YouTube 将把其中的 45% 支付给创作者。

长期以来，热门视频创作者一直都能在 YouTube 的主网站上通过在视频中投放广告并保留一部分收入来赚钱。早在 2007 年，谷歌就推出了 YouTube 合作伙伴计划（YPP）以实现这一目标。

但到目前为止，通过做短视频在 YouTube 上赚钱的唯一途径是通过该公司去年推出的 1 亿美元的“短视频基金”（Shorts Fund）。

YouTube 周二发布博文称：“从 2023 年初开始，专注于短视频的创作者可以申请加入 YouTube 合作伙伴计划，条件是在 90 天内达到 1000 名订阅者和 1000 万短视频浏览量的门槛。”

莫汉表示：“短视频基金是我们迈出的第一步，但随着短视频领域令人难以置信的增长，这个创作者基金已经跟不上需求了。”

YouTube 感受到了来自 TikTok 的压力，后者为人们提供了一个配乐制作病毒式短视频的渠道，从而获得了越来越多的市场份额。今年第二季度，YouTube 的季度营收增速下降到了自谷歌母公司 Alphabet 于 2019 年第四季度开始公布视频部门销售额以来的最低水平。

Alphabet 表示，该公司正在测试短视频的盈利模式，首席财务官露丝・波拉特（Ruth Porat）此前表示，YouTube 正在受到人们变得越来越青睐短视频这一消费者行为变化所带来的挑战。

在新的短视频收入分成模式中，无论创作者的短视频是否包含受版权保护的音乐，都将获得相同数额的分成，而这就需要 YouTube 支付授权费。

“这可以让我们摆脱所有涉及音乐授权的传统复杂性。”莫汉表示。

一般来说，YouTube 视频创作者有 55% 的收入来自在视频开头或中间播放的广告。在短视频中，广告不会附加到特定的视频上，而是在两个视频之间以及短视频信息流中播放。

莫汉表示，目前 YouTube 短视频的每日浏览量为 300 亿次，每月有 15 亿登录观众观看，与该公司此前在 4 月公布的数据相比持平。