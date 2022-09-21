华为 MatePad Pro 12.6 英寸今日开售：PC 级专业办公，4599 元起

IT之家 9 月 21 日消息，华为 MatePad Pro 12.6 英寸平板电脑将于今日 10:08 正式开售，起售价 4599 元。

8 + 128GB 版售价 4599 元

8 + 256GB 版售价 5099 元

12 + 512GB 版（内含手写笔 + 键盘）售价 7399 元

华为 MatePad Pro 12.6 英寸版拥有星河蓝、耀金黑、锦白三款配色，搭载鸿蒙 HarmonyOS 3.0 系统。同时，该平板拥有 PC 级 WPS Office 应用，可处理复杂、专业的办公文档。

新款华为 MatePad Pro 平板采用 12.6 英寸 120Hz 高刷新率 OLED 全面屏，屏幕分辨率 2560×1600，并且该屏幕通过了全局护眼 3.0 认证。同时，该屏幕支持 P3 广色域、10.7 亿色。色准方面，华为表示该屏幕 ΔE 小于 1。

华为 MatePad Pro 12.6 英寸版支持平板远程连接电脑，支持平板共享手机网络、通话、短信，并且支持智慧多窗和万能卡片功能。

华为 MatePad Pro 12.6 英寸版拥有大象灰配色的磁吸键盘，雪域白配色的 M-Pencil 手写笔。用户可利用该手写笔完成一键摘录、跨应用取色等功能。

IT之家了解到，华为 MatePad Pro 12.6 英寸版搭载麒麟 9000E 芯片，内置 8 扬声器。续航方面，华为 MatePad Pro 12.6 英寸版配备了 10050mAh 电池。影像方面，华为 MatePad Pro 12.6 英寸版前置 800 万像素自拍摄像头，后置 1300 万像素摄像头 + 800 万像素广角摄像头 + 3D 深感摄像头。