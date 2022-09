腾讯音乐登陆港交所：首日开盘报每股 18 港元，市值 617.79 亿港元

9 月 21 日上午消息,今日,腾讯音乐娱乐集团(NYSE:TME)以介绍上市方式正式在港交所挂牌交易,股票代码为“1698”,上市首日开盘报每股 18 港元,港股市值 617.79 亿港元。

腾讯音乐娱乐集团执行董事长彭迦信表示:“很高兴和大家一起庆祝我们在香港联合交易所的成功上市。在此,我们衷心感谢广大用户的选择,每一位热爱音乐并为行业发展不懈奋斗的 TME 员工的努力,以及合作伙伴与投资人对我们的信任;同时,我们也感谢所有长期支持和陪伴我们的音乐人与行业同行者,是大家的共同努力,成就了这一里程碑。展望未来,我们将持续拓展音乐娱乐边界,让音乐在人们生活中发挥更多作用;在助力中国音乐产业健康、多元、可持续化发展的同时,也与音乐产业的每位同仁共同分享这份来之不易的宝贵成果。”

此次上市,摩根大通、高盛为联席保荐人;摩根士丹利、中金、汇丰、瑞银为联席财务顾问。腾讯音乐的美国存托股份(“ADSs”)将继续在纽约证券交易所(“纽交所”)维持主要上市地位并继续交易。其中,每 ADS 代表两股股份,于联交所主板上市的股份可与在纽交所上市的 ADSs 之间完全互换。

今年上半年,贝壳、蔚来汽车等中概企业也采用介绍上市方法成功登陆港股。据了解,介绍上市(Listing by Way of Introduction)是二次上市的一种方式,此次腾讯音乐以介绍上市的方式登陆港股,不需要在上市时再发行新股或出售现有股东所持股份,不涉及 IPO 融资环节。

招股书显示,腾讯持有腾讯音乐 53.2% 的股权,并享有 90.4% 的投票权,是其控股股东;Spotify 持股 8.3%。

董事会方面,彭迦信、梁柱、谢振宇、James Gordon Mitchell、Brent Richard Irvin、郑润明任董事,颜文玲、麦佑基、陈剑音任独立董事。

招股书显示,2019 年、2020 年及 2021 年,腾讯音乐分别实现营收 254 亿元、292 亿元及 312 亿元,净利润 40 亿元、42 亿元与 32 亿元。此外,据其 8 月 16 日发布的最新财报数据,腾讯音乐 2022 年第二季度的非国际财务报告准则下净利润为 10.7 亿元,环比上升 13.4%。

二季度财报显示,腾讯音乐第二季度在线音乐服务移动端月度活跃用户数为 5.93 亿人,社交娱乐服务移动端月活跃用户数 1.66 亿人。其中,在线音乐服务的付费用户数为 8270 万人,社交娱乐服务的付费用户人数为 790 万人。

截至 2022 年 6 月 30 日,该公司持有现金、现金等价物、定期存款、短期投资为 258 亿元。