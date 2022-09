想让手机坏得快一点，你就这么充电

“电池电量不足,还剩 20% 电量。”

经常把手机拿在手里的人,对此早已见怪不怪了。按下“开启低电量模式”按钮,然后继续网上冲浪。毕竟,20% 的电还能让手机撑很久……

快点给手机充电啊!

低电量通知不仅是给你的提醒,也是手机的呼唤!几乎所有手机厂商都会在使用指南里列出类似的提醒:不要非得等手机电量低于 20%(或 10%)再充电。

再仔细看看厂商提供的指南,原来充电这件事,还有这么多注意事项。

太长不看版

最省心的充电方式:手机电量保持在 20%-80%,随时充电。

充电时避免高(低)温,发热时可取下手机壳并避免过度使用手机。

用原装充电器。

给手机充电一直是个“技术活”。从最早期手机需要“用到自动关机再充电”,到现在电量达到 80% 自动停止充电。各种各样的充电技巧让人有点摸不着门道。

而为了让大家更焦虑了解手机的情况,厂商也逐渐推出了“电池健康”功能。这下可好了,不仅每天要担心手机没电,还得担心电池容量减少。充个电还得担心充电方式会不会伤到电池。

▲ 我都没时间管自己健不健康,还得关心电池的健康丨 Apple.com

我们整理了同事们充电时经常会遇到的疑惑,让大家抛开“充电焦虑”。

真的不好。

现在市面上的手机基本都在使用锂离子电池,如果说这种电池有什么“致命伤”,那过度充、放电一定排在前面。

锂离子电池在使用时,充放电是通过锂离子在正负极之间移动完成的。放电时锂离子从负极材料里跑出来,并进入正极材料,充电则反过来。锂离子虽然跑来跑去,不过它最终会和正负极结构结合在一起。过度放电时,负极材料的稳定性会遭到破坏。过度充电时锂离子则会“深陷”在负极材料里,无法再次被释放。这种结构性的改变导致电池的“容量”降低了,而且这种改变是无法逆转的。

你不用太担心!手机厂商也考虑到这点,在设计时会提供相关的保护机制避免过充、过放。虽然不用害怕极端充放电,但想要让电池保持最佳状态,你依然需要小心:过低的电量状态会加速损坏电池健康。

厂商在充电手册里一般都会告诉你:不要等手机快没电了再充。这个快没电的标准有的是 10%,有的是 20%。总的来说,还是得及时充电,尽量不要让剩余电量掉到 20% 以下。

▲ 三星建议不要让手机电池低于 20% 丨参考资料 [1]

偶尔的低电量也没太大问题,别总这么“折磨”手机就行。

是厂商在“保护”手机电池。

就像放电一样,手机厂商在设计时也已经考虑到过充的问题。即使如此,对于电池健康而言,手机一直处于满电状态并不是最优的。所以很多厂商通过算法设计,让手机学习用户日常的充电习惯。比如如果你习惯充一整夜的电,系统就会在 80% 左右停止充电,并计算时间,在你起床前逐渐充满。

▲ iPhone 中的优化充电功能

那我着急想用的时候,手机总充不满该怎么办啊?你可以在手机的电池设置中,关闭“优化充电”功能的选项。

总的来说,就是及时充电,但也别充太满。

▲ 华为官网建议电池电量保持在中间范围丨参考资料 [2]

可以,但别抱着手机不放。

温度也是手机电池的“对手”之一。锂离子电池在充电时内部温度本来就会升高。如果此时你一直运行大型软件导致手机整体温度过高,从而影响散热,可能会导致锂离子电池中的活性材料受损,影响电池容量。

▲ 华为官网提供的锂离子电池参考温度范围丨参考资料 [3]

目前主流手机的工作温度范围都在 0-35 摄氏度,而这也正是适合锂离子电池工作的温度范围。当温度过低或过高时,内部的保护设置都会减慢甚至停止充电。如果充电时依然使用手机运行大型软件,甚至会触发系统的高温保护,这个时候不仅充电会停止,你甚至无法继续使用手机。

如果没有什么急事,还不如把手机放着早点充好电,也能省得被充电线限制用手机的范围了。

可以。认准正规商家的合格产品即可,但充电速度可能会变慢。

现在的手机厂商都成了配件厂商,不仅买手机不送充电器,“原装充电器”还卖的超贵。官方在使用文档里说的也很暧昧:第三方充电器?可以,但不建议。

快充功能在今天已经成为手机厂商的主推亮点,而功能的实现离不开支持快充的充电头。这里就涉及到兼容的问题了。不同厂家使用的快充协议不一样,如果用户使用了不支持相同协议的快充头,得到的结果就是“慢充”。

当然,你也不用担心用 iPad 充电器给 iPhone 充电会充“爆”—— 因为手机内的电池管理芯片会调节输入的电压和电流。具体内容可以看这一篇:《混用 iPad 的充电器为 iPhone 充电,会出事吗?》

从省事的角度来说,直接买官方配置最方便。想用第三方的也不是不行,只要认准正规厂商就行。如果想要体验手机的快充功能,可以问清楚商家是否支持特定手机型号的相关协议。

能,重点还是慢。

USB 口在设计时考虑到为外部设备供电,但不是充电。因此,电脑上传统的 USB 口输出只有 5 伏 100 毫安,比 iPhone 的祖传 5 伏 1 安还要小。

如果忘带充电头,手头只有电脑和连接线,你也可以看看不同 USB 口旁边的标志。有的电脑会有一个画有闪电标识的 USB 口,这个口可以在电脑关机的时候继续提供电力。虽然慢了点,但把笔记本当成一个大号充电器,倒也不是不行。

▲ USB 的 Logo 不一样,代表着额外的功能丨 Dell.com

最后,又到了呼吁“手机就是个工具,不要费这么多心”的时候了。但考虑到我自己的钱包,有些随手能避免的“坑”还是可以避一避的。

总之,祝大家身体健康,电池也健康!

参考

[1] 三星手机:11 tips to extend and improve your Samsung Galaxy battery life .https://www.samsung.com/nz/support/mobile-devices/11-tips-to-extend-and-improve-your-samsung-galaxy-battery-life/

[2] 华为手机 / 平板如何延长续航时间以及电池保养.https://consumer.huawei.com/ cn / support / content / zh-cn00409982/

[3] 华为:电池性能和应用介绍. https://consumer.huawei.com/ cn / support / battery-charging/

[4] 华为:我可以使用非标准充电器或数据线为手机充电吗?https://consumer.huawei.com/ in / support / content / en-gb00409978/

[5] iPhone 电池和性能.https://support.apple.com/ zh-cn / HT208387

[6] vivo 电池. https://www.vivo.com/ en / support / questionList?categoryId=10055

[7]OPPO Battery Life: Tips on How to Make It Last All Day. https://support.oppo.com/sg/answer/?aid=neu146

[8]realme:Can I use a non-standard charger or data cable to charge my phone?https://www.realme.com/in/support/kw/doc/2053375?queryId=5ed0ce9e08da42929170e213f20172fa&articleIndex=6

[9] 一加手机:手机充电慢 / 无快充。https://www.oneplus.com/ support / answer / detail / op169

[10] 小米手机:手机或平板的正确充电方式.https://www.mi.com/ service / search?search=% E6%89%8B% E6%9C% BA% E6%88%96% E5% B9% B3% E6%9D% BF% E7%9A%84% E6% AD% A3% E7% A1% AE% E5%85%85% E7%94% B5% E6%96% B9% E5% BC%8F

[11]Here’s the truth behind the biggest (and dumbest) battery myths. https://www.wired.co.uk/article/how-to-improve-battery-life-tips-myths-smartphones