华为电动汽车无线充电设备专利公布，可降低成本提高功率

IT之家 9 月 20 日消息，随着电动汽车的不断发展，相关技术也在快速进步。今日，华为技术有限公司的“用于电动汽车的车载充电设备以及用于对电动汽车进行无线充电的系统和方法”专利公布。

专利申请书显示，目前的电动汽车充电技术通常可分为车载充电（on-board charging,OBC)、非车载充电和无线充电 (wireless charging,WC)。对于传统无线充电和传统车载充电系统集成度较低这一问题，该专利提供了解决方案。

IT之家了解到，专利摘要显示，该专利是一种用于电动汽车的车载充电设备，并且该车载充电设备以显著降低的成本表现出更高的功率密度。对于车载充电设备的具体配置，共包括：

市电输入端，包括功率因数校正 (power factor correction，PFC) 转换器；

市电侧 DC / AC 转换器；

变压器，具有市电侧线圈和电池侧线圈；

电池侧 AC / DC 转换器；

电池连接器；

一个或多个旁路开关，用于在闭合时将所述市电侧转换器电连接至所述电池侧转换器。

其中，变压器用于磁耦合至外置无线电能发射器 (wireless power transmitter，WPT) 的 TX 垫，使得市电侧线圈和电池侧线圈接收电能。在旁路开关闭合且变压器磁耦合至 WPT 时，通过电池侧转换器和市电侧转换器向电池连接器传输电能。