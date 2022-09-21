中国电信推出华为 Mate 50 / Pro / RS 系列 5G 通信壳，售价 799 元

IT之家 9 月 21 日消息，华为 Mate 50 / Pro / RS 保时捷设计版今日开售，与此同时，中国电信推出了由数源科技打造的“soyealink”Mate 50 系列 5G 通信手机壳，以及两个套餐。

型号为 SY108-618 的 5G 通信壳适配华为 Mate 50 和 Mate 50E，尺寸为 167.2mm×79.5mm×13.6mm，重量 53g，拥有石墨黑、金属灰两款配色。

型号为 SY108-658 的 5G 通信壳适配华为 Mate 50 Pro，尺寸为 167.8mm×78.1mm×14.1mm，重量为 53g，拥有石墨黑、金属灰配色。

型号为 SY108-618 的 5G 通信壳适配华为 Mate 50 RS 保时捷设计版，尺寸为 167.8mm×78.1mm×14.1mm，重量为 58g，拥有石墨黑、丁香紫配色。

此外，据《科创板日报》获得的消息，中国电信推出了华为 Mate 50 和 Mate 50 Pro 的 5G 通信壳套餐，和华为单机差价为 799 元。

IT之家了解到，数源科技的 Mate 50 系列 5G 通信手机壳搭载紫光展锐 UDX710 5G 芯片，1.35GHz 双核 A55 CPU，5G SA 下行 1.9Gbps，上行 750Mbps，售价 799 元，大家可以去中国电信线下营业厅了解该产品。