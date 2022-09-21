工信部研究推进 eSIM，手机无卡化时代要来了？

本文来自微信公众号：IT之家 （ID：ithomenews），作者：雨仔

IT之家的朋友们，大家好，我是雨仔。

还记得在 iPhone 14 系列发布之前，有诸多传闻称，苹果或将提供仅支持 eSIM 的版本。

当时，许多人满腹狐疑，觉得苹果不会做出彻底放弃物理 SIM 卡这种贸然的举动。

然而，后来发生的事实证明，那些传闻并非空穴来风。

iPhone 14 系列首次实现了不再拥有 SIM 卡槽，用户仅能使用 eSIM，不过仅限于美国版。

在抛弃实体 SIM 卡槽、推行 eSIM 技术这件事上，苹果已经布局了多年。

2011 年，苹果申请了与 eSIM 相关的专利，并在 2018 年发布的 iPhone XR 及后续机型上，开始支持 eSIM 功能。

在今年发布的 iOS16 中，也新增支持 iPhone 之间蓝牙传输 eSIM。

其实早在乔布斯设计初代 iPhone 之时，就曾希望没有 SIM 插槽，但最终没能如愿。

如今，美版 iPhone 14 系列取消实体 SIM 卡槽，也算是完成了乔布斯未能实现的计划。

当然了，美版 iPhone 14 系列仅能使用 eSIM，跟中国消费者没啥关系。

硬要说受影响的，也就是水货贩子和此前习惯购买美版 iPhone 使用的用户。

毕竟咱们的运营商，都没有开通手机 eSIM 方面的服务，美版 iPhone 14 在国内会面临无法使用蜂窝网络的难题。

一部既不能上网也不能通话的 iPhone，无异于一个终极 iPod touch。

除非有华强北大神能让苹果皮重出江湖，否则，美版 iPhone 至此在国内宣告 GG。

此外，有研究机构分析，苹果此次做出改变，将成为 eSIM 技术采用的重要转折点。

因为从过往的情况来看，虽说其他厂商可能比苹果更快地推出某项设计或技术，但只有苹果在 iPhone 上使用，这项设计或技术才能更快速得到普及。

最被大众所熟知的，便是刘海屏凹槽。

因此，他们认定，eSIM 很有可能会重现这种情况。

在 iPhone 这只行业领头羊的带动下，不仅会将 eSIM 推广到全球消费者的心智中，还将推动其他厂商转向使用 eSIM。

如此一来，整个行业都将从物理 SIM 卡过渡到 eSIM，局面彻底颠覆。

从近期流传出来的消息来看，该研究机构的分析，真心有点靠谱。

近日，有网友在工业和信息化部官网留言询问了关于 eSIM 卡的问题。

称最近 eSIM 卡的使用引起了更大的讨论，请问我国是否有 eSIM 手机卡的推广计划？

对此，工信部今日答复称，正组织研究推进 eSIM 技术在智能手机等设备上的应用。

我部高度重视保护消费者合法权益，坚持在确保用户合法权益和信息安全的基础上，积极推动新技术新设备的应用和推广；

目前，我部正组织相关单位，研究推进 eSIM 技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大 eSIM 技术应用范围。

工信部是个什么性质的机构，想必大家都清楚。

既然它都把话说到这份上了，那就代表着，eSIM 是处于推动中的状态。

很有可能，在未来几年里，eSIM 技术就能在智能手机端得到广泛应用。

届时，当用户庞大的中国市场都全体转为 eSIM，那绝对可以说：eSIM，成了！

诚然，eSIM 普及的那一天不知还要等多久，但雨仔已经满怀期待了。

一方面，SIM 卡这个已有 31 年历史的老玩意儿，是时候被新鲜技术给取代了。

另一方面，eSIM 具备的几个优势，真心能让厂商和用户受益。

作为电子化的 SIM 卡，eSIM 直接嵌入在机器内部，因此不需要像传统 SIM 卡那样插拔，便没有再配备实体卡槽的必要。

如此一来，就会带来两点好处。

其一，得益于取消显眼的实体 SIM 卡插槽，手机看上去会更具一体化，这样会略微提升手机的颜值。

并且，少了一处开孔，密封性会相应增强，减少进水受潮的可能。

其二，既然不需要插卡了，那先前实体 SIM 卡所占据的那片空间就能得以释放。

别看面积不大，但大有用处，经厂商对机身内部的构造重新设计，就能塞入更大容量的电池，或加入提供新功能的硬件。

手机不仅变得更好看，还变得更强大，妥妥利好消费者。

更别说，原本一些只能去营业厅办理的业务，可以在线上操作，节省时间、免得跑腿。

既然 eSIM 具有这些好处，那迟迟没能在国内落地，不禁让人深思。

关于原因，有人猜测是 eSIM 稳定性欠佳，有可能会有漏洞，引发安全问题。

还有人认为是 eSIM 的线上注册方式会绕过实名制审核，导致电信诈骗。

但其实，在经过数年的发展后，eSIM 现在已经趋于成熟；并且 eSIM 的注册同样需要实名认证，比传统的 SIM 卡更好进行管理。

实际上，真正导致 eSIM 推广受阻的原因，还是出在几大运营商身上。

几大运营商在给大众提供服务的同时，也赚取着相当可观的利益，都在想方设法拴住用户。

而 eSIM 卡呢，却具备可自主切换运营商的特性，用户可以随时更换运营商。

如此一来，运营商有可能出现用户流失、利益受损的情况。

或许有人说，当下早就有了“携号转网”的政策，但从现实情况来看，去转的人少之又少，即便去转也会面临阻力。

再者，在普及 eSIM 前，需要对营业厅的工作人员进行培训，要花费一笔不菲的培训成本。

但是在 eSIM 普及后，因为业务都可以在线上办理，营业厅便没了存在的必要。

这样，不但先前的培训费都白瞎了，后期也甭想赚到钱了，要知道，营业厅工作人员向用户进行推销，可是收入的主力来源之一。

由此可见，所有问题的源头，都指向了那个字 —— 钱。

没有人会跟钱过不去，所以说，几大运营商丝毫没有推动 eSIM 的必要。

正所谓“只有魔法才能战胜魔法”，想要早日使用到 eSIM，只能寄希望于工信部的推动了。

其实从目前的情况来看，国内众多智能手表等穿戴设备已经支持 eSIM 功能了。

这足以证明，运营商们都有那个能力，只是不愿意做了。

接下来，我们能做的，也就是耐心等待 eSIM 落地了.......

五年不行，那就十年，再不济，二十年总可以了吧！