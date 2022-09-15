苹果：iPhone 14 系列支持的 eSIM 在旅行时好处多多

IT之家 9 月 15 日消息，今年美版的 iPhone 14 全系取消了物理 SIM 卡槽，而是使用 eSIM（中文名为“嵌入式手机卡”，是电子化的 SIM 卡）代替 SIM 卡槽，此举也被认为是苹果推动 eSIM 普及的一部分。

不过对于美版 iPhone 14 系列全系不支持物理 SIM 卡，美国的一些用户表达了不满。苹果公司今天发布了一份新的支持文件，概述了在国外旅行时使用 eSIM 的各种好处。

苹果公司表示，eSIM 比实体 SIM 更安全，因为不会丢失或被盗。苹果公司还表示，eSIM 卡没有寄送、携带和更换物理 SIM 卡所带来的麻烦。

苹果支持文件还指出，iPhone XS 和更新的机型可以存储 8 个或更多的 eSIM，且 iPhone 13 和更新的机型可以同时激活两个 eSIM，一个可以在自己的居住地使用，一个在旅行地使用。并且，可以在设置中更改激活某一个所存储的 eSIM。

该支持文件称，用户可以在国外旅行时从当地运营商购买 eSIM，或从全球服务提供商购买预付费 eSIM。用户可以通过全球 100 个市场上支持 eSIM 的 400 多家运营商激活在美国购买的解锁的 iPhone 14 机型，许多全球服务供应商还提供预付费的 eSIM 流量套餐，以便在世界各国长期使用。

IT之家了解到，目前国内运营商并不支持手机 eSIM，据悉主要是因为推行 eSIM 对运营商而言好处并不多，也没有对其获客有帮助，国内运营商并没有大的动力去推动 eSIM 普及。