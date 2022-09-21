大疆 OM 6 和 OM SE 智能手机云台曝光：约 760 元起，预计 9 月 22 日发布

IT之家 9 月 21 日消息，大疆 OSMO 官方宣布，将于 9 月 22 日 21 点发布“灵机随行”新品，根据此前爆料，预计为 DJI OM 6 和 OM SE 手机云台。

目前大疆 DJI OM 6 手机云台的渲染图已出现在网上，外媒 WinFuture 爆料称，该云台具有三轴稳定，配备 ActiveTrack 5.0 方案。

大疆 DJI OM 6 内置了延长杆和三角腿架，内置 1000 mAh 电池，续航可达 6.5 小时，充满电需 1.5 小时。

大疆 DJI OM 6 的设计更加紧凑。为此，可折叠云台臂的几何形状再次进行了修改，铰链的位置也略有变化。大疆不仅修改了控件的位置，还在外壳左侧集成了一个额外的旋钮，预计能精确调整缩放和焦点。

云台本身重量为 309 克，磁力夹为 31 克，因此不含智能手机的总重量为 340 克，可承受的手机重量最高 290 克。

此外，外媒曝光了一款大疆 DJI OM SE 云台，预计是更便宜的版本，在一些配置方面进行了缩水，没有延长杆，也没有额外的调焦旋钮。

爆料称，大疆 DJI OM SE 云台拥有 2600mAh 电池，续航可达 8 小时，充满电需 2 小时。云台本体重 352 克，加上手机夹总重 383 克，也能够驱动最重 290 克的手机。

IT之家了解到，爆料称，大疆 DJI OM 6 售价为 179 欧元（约 1253 元人民币），而更便宜的 OM SE 售价为 109 欧元（约 763 元人民币）。国内售价就等到 9 月 22 日大疆官方揭晓吧。