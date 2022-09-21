美联航将 25 架波音 777-200 飞机撤出航线，去年曾发生事故

IT之家 9 月 21 日消息，据央视报道，美国联邦航空管理局（FAA）表示，美国联合航空公司本周将其 25 架波音 777-200 飞机撤出航线，因为美联航无法对该机型的机翼前缘面板进行必要的检查。

美国联邦航空管理局表示，该航空公司在进行内部审计后向该机构披露了这个问题，并提出了完成检查的计划。美联航周二表示，它在周一晚上和周二早上取消了约 18 个航班以进行检查，但预计不会因为这个问题而取消更多航班。

美联航周二表示：我们已经完成了对其中 10 架飞机的检查，并正在与联邦航空局合作，使其他飞机在未来两周的检查过程中恢复服务。联邦航空局则表示，它正在审查美联航的检查计划，“以及调查导致错过检查的情况”。

今年 5 月，联邦航空局批准美联航 52 架配备普惠（PW）4000 发动机的波音 777 飞机重新投入使用。

IT之家了解到，777-200 是 777 家族中首个机型，发布于 1990 年，属于 A 型市场，每边设有四道登机门，采用普惠 PW4000、通用电气 GE90 或劳斯莱斯 Trent 800 发动机，推力超 74000 磅，最大起飞重量可达 545000 磅，最大航程达 9695 公里。

2021 年 2 月，美联航一架飞往火奴鲁鲁的波音 777-200 航班发生发动机故障，右侧发动机起飞后不久便熄火，飞机引擎爆炸后剧烈燃烧，有大型部件从飞机上坠落，碎片洒落在附近的城市，所幸未造成人员伤亡，后于丹佛紧急降落并安全返回机场。

外媒称，该事件的发生绝非偶然。当地时间 2021 年 2 月 20 日，波音飞机在荷兰也发生了类似的事件。