小米 12T Pro 现身 Geekbench，确认搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片

IT之家 9 月 21 日消息，7 月 4 日，小米 12S 系列正式发布，包括小米 12S、小米 12S Pro 和小米 12S Ultra 三款手机。其中，小米 12S Ultra 仅在国内发售。本月初，有消息称小米将于 9 月份在全球发布小米 12T 系列手机。

据 mysmartprice 今日报道，小米 12T Pro 已经现身 Geekbench 数据库。该机型号为“22081212UG”，其中末尾的字母“G”代表该机将是一款全球发售的产品。Geekbench 数据显示，小米 12T Pro 将采用 8 核处理器，其中 1 个内核运行频率为 3.19GHz，3 个内核运行频率为 2.75GHz，4 个内核运行频率为 2.02GHz，这意味着该机将搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片。

此前爆料显示，小米 12T Pro 为 Redmi K50 至尊版的海外加强版。跑分方面，小米 12T Pro 手机单核得分 1300 分，多核得分 4061 分。作为参考，同样搭载骁龙 8+Gen1 处理器的 Redmi K50 至尊版单核跑分 1339 分，多核跑分 4389 分。本次跑分的小米 12T Pro 手机搭载 8GB 运行内存，但预计该机也将拥有 12GB 内存的版本。

▲ 小米 12T Pro 和 Redmi Pad 渲染图

据IT之家此前报道，有爆料显示，小米 12T Pro 预计将采用 6.67 英寸 AMOLED 屏幕，屏幕分辨率为生 1,220 x 2,712，并且配备屏下指纹识别。

影像方面，小米 12T Pro 前置 2000 万像素自拍摄像头，后置三摄分别为 2 亿像素主摄 + 800 万像素广角摄像头 + 200 万像素微距摄像头。续航方面，该机内置 5000mAh 电池，支持 120W 快充。系统方面，该机将运行基于安卓 12 的 MIUI13 系统。