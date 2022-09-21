【IT之家开箱】海信电视 E8H 图赏：500 + 分区，XDR MiniLED，画质卷上天

本月份，海信带来了全新的电视新品 ——E8H 系列，这是海信电视 ULED X 年度旗舰产品，其搭载了 MiniLED 屏幕，拥有 500 + 分区，具备像素级精准控光，以及 1600nit 的峰值亮度，这也是全行业同价位首款搭载 XDR 显示技术的产品。

IT之家拿到了海信电视 E8H 65 英寸版本，现在为大家带来实拍图赏析。

海信电视 E8H 正面依旧是“全面屏”造型，65 英寸的屏幕搭配极窄的边框，“一眼望去全是屏”。

在底座设计上，海信电视 E8H 采用了类似“拱桥”的设计语言，官方表示设计灵感来自梵高的《加卢赛桥》。

海信电视 E8H 的剑锋底座与电视左右两侧边框平齐，整机呈现出了“悬浮”姿态。

海信电视 E8H 左右上边框极窄，边框还采用了全金属拉丝工艺，屏幕略高于金属中框，类似于“悬浮屏”设计。

下边框最左侧，是海信以及 XDR 的金属镌刻 Logo，再往右侧，还有一个冰海蓝色点缀的领带铭牌，这是 FIFA 世界杯的专属丝印，致敬卡塔尔世界杯专属标识。

电视正面右下方，则是海信电视“ULED”的镌刻标识。

透明的状态指示灯位于机身中央略偏左侧的位置。

电视正面下边框的最下侧，还有一道钻切高亮边设计，让产品在设计美学上多了几分秩序感。

背面，海信电视 E8H 采用了纯黑色的背板，最上方为大面积的散热孔，正中间略凸起的小方块是低音发声单元。

海信电视 E8H 搭载了 2.1 声道杜比全景声音响，采用全新跑道型全频音响单元，后置 25W 超大功率、1.3L 大容积超潜重低单元，低音可下潜至 60Hz，海信电视 E8H 的音箱总功率为 49W。

海信电视 E8H 的数据接口均位于电视背面的右侧区域，电源接口位于背板左侧，且支持插拔。

数据接口方面，包括有线电视输入、数字 RF 接口、模拟 RF 接口、2 个 HDMI2.0、1 个 HDMI2.1 全功能、2 个 USB2.0 接口以及一个网口。此外，E8H 可以通过 USB 接口来外接摄像头。

蓝牙遥控器造型方面，依旧是海信“祖传”设计，但相应的开关、功能等按键一应俱全，排列分布清晰且合理，没有任何上手难度。

总而言之，海信电视 E8H 在设计上依旧走的是高端路线，细节设计考究且精致，而整体风格又保证了简约、百搭，是一种彰显尊荣风范，但又不显浮夸的设计。

在显示方面，海信电视 E8H 搭载了 500 + 分区的 Mini LED，单区控光面积更是仅为普通 Mini LED 电视的 60%，以及拥有 3000 + 的 Mini LED 灯珠。

海信电视 E8H 达到了惊人的 1600nits 的峰值亮度，能够呈现超越 HDR 标准（0.005nit-1000nit）的影像，具备了 XDR 极致动态范围的能力。

除了 Mini LED 之外，海信电视 E8H 还采用了超低反负性液晶面板的“黑曜屏”技术，进一步抑制环境杂散光干扰问题；专为中国式家庭真实环境量身打造的信芯 U+ 超画质芯片，带来了更细致精准的控光表现力，同时还支持实时补帧、运动增强、降噪等画质处理技术；PWM 8000Hz 舒适调光则保障了“用眼”安全问题。

海信电视 E8H 分辨率为 3840 × 2160，支持 10.7 亿色显示，动态对比度达到了 10000000:1，峰值亮度为 1600 nits，屏幕色域（DCI-P3）到达了 96%，同时支持 144Hz 刷新率显示。硬件部分，海信电视 E8H 搭载了四核 A73 处理器，4+64GB 存储，支持海信小聚智能语音助手，支持 2.4G&5G 双频 WiFi 等。

4K 视频的实拍图赏析：