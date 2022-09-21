火狐 Firefox 浏览器 105 正式版发布：Windows / Linux 版性能显著提升

IT之家 9 月 21 日消息，几周前，谷歌 Chrome 105 和微软 Edge 105 浏览器发布，现在，Mozilla Firefox 迎来了 105 正式版。Firefox 104 上个月带来了对 Disney+ 画中画字幕支持以及对截图行为的改进。Firefox 105 似乎更专注于性能和可访问性的增强。

下面是 Firefox 105 中的新功能：

添加了仅从打印预览对话框打印当前页面的选项。

现在支持第三方上下文中的分区 service workers。用户可以在第三方 iframe 中注册 service worker，它将在顶级域下进行分区。

在 Windows 上滑动导航（触摸板上的两根手指向左或向右滑动以向后或向前执行历史记录）现在已启用。

符合支持 User Timing L3 规范，该规范向 performance.mark 和 performance.measure 方法添加了额外的可选参数，以提供自定义开始时间、结束时间、持续时间和附加详细信息。

在大型列表中搜索单个项目速度提高 2 倍。此性能增强将 array.includes 和 array.indexOf 替换为优化的 SIMD 版本。

IT之家获悉，在修复方面，Mozilla 通过更改 Firefox 处理低内存情况的方式显著提高了 Windows 版的性能。Linux 客户将体验到类似的好处，因为 Firefox 现在不太可能耗尽内存。同时，通过“减少与预期滚动轴相反的意外对角滚动”，使 macOS 触摸板滚动更易于访问。

在安全修复方面，Firefox 105 修补了四个高危、两个中危和两个低危安全漏洞。

Firefox Enterprise 发行说明似乎尚未发布，但开发人员可以在此处找到 Web API 更改的详细信息。

用户可以在此处找到 Firefox 版本 105 下载链接。要更新 Firefox，只需打开汉堡菜单并导航至帮助 > 关于 Firefox。它应该会自动开始在 Windows 和 macOS 上查找和下载更新。如果使用的是 Linux，则必须等待通过更新管理器提供更新。