技术迭代，三星 Galaxy S24 系列手机或成首款配备 Wi-Fi 7 的手机

IT之家 9 月 21 日消息，今年 2 月 9 日，三星发布了 Galaxy S22 / S22+/S22 Ultra 三款旗舰手机。虽然三星 Galaxy S22 系列手机的迭代产品 ——Galaxy S23 系列还未发布，但已经有了将于 2024 年发布的三星 Galaxy S24 系列手机的爆料信息。

▲ 三星 Galaxy S22 Ultra

据 wccftech 今日引援 DigiTimes 的报道，Wi-Fi 7 技术将会在 2024 年推出，目前的 Wi-Fi 6E 只是过渡技术。首款支持 Wi-Fi 7 的设备将会是三星 Galaxy S24 系列手机，该机将具有 300MHz 信道，并支持 4K 正交调幅 (QAM) 技术，与相同天线数量的 Wi-Fi 6 相比，速度最大提升 2.4 倍。

此前有 IC 封测供应链业者坦言，目前国际 WiFi SoC 大厂都在积极酝酿 Wi-Fi 7 产品，最快预计 2024 年下半年可能有支持 Wi-Fi 7 标准的高端手机问世。

今年 4 月 13 日，博通（Broadcom） 发布了首款 WiFi 7 SoC，型号为 BCM4916，该芯片采用四核 ARMv8 处理器，可提供高达 24 DMIPS 的性能，具有 1 MB L2 缓存和 64 kB L1 缓存。

据IT之家此前报道，9 月 9 日，英特尔联手博通实现了“世界上第一个跨供应商 Wi-Fi 7 演示”，本次 Wi-Fi 7 跨供应商演示的速度超过了 5Gbps。英特尔表示，Wi-Fi 7 可以带来更高的速度、更低的延迟、更高的可靠性和更大的容量，包括在未经许可的 6GHz 频谱中使用 320MHz 信道信道带宽（速度翻倍）、4K QAM 正交调幅（速度提高 20%）、多链路操作 MLO (提高吞吐量、链路鲁棒性、漫游、干扰缓解和减少延迟)，以及通过多资源单元 (MRU) 和打孔提高信道利用率。

目前，Wi-Fi 7 标准尚未敲定，其产品方案只是基于 IEEE P802.11be 草案修正案中所定义功能的半成品方案。据称，英特尔计划按照 Wi-Fi 联盟认证时间表（2023-2024 年时间框架）推出 Wi-Fi 7 认证产品。