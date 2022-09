Excel 害人事件大赏

虽然看起来操作人员只是把数字和文字填进表格里,但 Excel 软件似乎总是有自己的想法。

自动把身份证号转换成科学计数法、把一大堆数字变成了日期…… 更不要提复制粘贴表格这种高难度动作了。Excel 的每一个错误结果仿佛都写满了“叛逆”。

你永远也不知道按下回车后,刚刚填进单元格里的内容会变成什么样。

▲ Excel,谢谢你自作多情的聪明

在网上随便一搜,你能看到各种 Excel 答疑解惑和学习资料包。也许你曾经也觉得“不就是填个表吗”,但当你看过下面这些 Excel 害人事件之后,可能真的想去报个班了。

▲ Excel 的使用哲学

Excel 总想给你帮忙,帮倒忙的那种。

微软的官网中写到,为了能让你更轻松,Excel 已经做了一些预先编程。这使得 Excel 拥有了一些“思想”,能够帮我们自动更正或预测文本。比如将数字或字母串自动更改为日期,或者将数字前面的 0 直接删去。秉承着“山不转水转,水不转我转”的自动转换态度,Excel 帮了使用者不少忙。

▲ 谁也拦不住 Excel 的聪明丨微软

但有时,这些自动转换只会让使用者感到“天旋地转”。

不少遗传学家就吃了 Excel 的亏。2016 年的一篇论文提到,在顶级基因组学期刊中,有 1/5 的论文补充数据里的基因名是错的。而在更大规模的统计中,人们收集了了 2014~2020 年间的 11000 篇论文,结果发现几乎 1/3 的论文中基因的名字都写错了。

这些错误,都得怪 Excel 的“热心肠”。

▲ 基因名变日期|The Verge

在表格中,当你输入 MARCH1 基因并按下回车,这个基因名就会变成错误的 1-Mar(3 月 1 日)。Excel“贴心地”将 MARCH1 自动识别为日期并将其转换成日期标准格式了。基因 SEPT1、DEC1 也未能幸免,从而化身为 9 月 1 日和 12 月 1 日。

科学家们早在 2004 年就发现了这个问题,并呼吁 Excel 提供选项关掉自动填充和更正。但这并没有带来改变,Excel 坑到了越来越多的科学家。到了 2017 年,专门给基因起名字的委员会 HGNC 不得不给 27 个“Excel 受害者基因”改了名,包括 SEPT4(现为 SEPTIN4)和 MARCH1(现为 MARCHF1)。

假新闻网站 The Allium 当年还讽刺说:科学界决定向微软投降了!正式将所有的基因名称改为日期!

▲ 从 2021 年以来,研究者 Mark Ziemann 决定每月发布违规期刊排行榜,用来统计知名期刊上基因名称错误的问题丨 ziemann-lab.net/ public / gene_name_errors

Excel 播种这一个错误就够了,因为它会将结出来的错误果实送给全天下。英国军情五处也被 Excel 坑到“社死”。2010 年,因为表格数据错误,英国军情五处窃听错了数百个人。Excel 会把一些用户的手机号码最后三位自动改成 000,这导致 134 个和调查毫无关系的普通人被窃听,嫌疑人却侥幸逃脱了。军情五处后来不得不在每次处理数据前必须要手动检查数字。

▲ Excel 的自动填充智能程度大概是⬆️丨 @meme.xlsx/ Twitte

好在今年发布的微软 Office 预览版(版本号 2207)里,用户终于可以自己手动关掉不需要的自动数据转换功能,世界级难题终于得以解决了!

在所有 Excel 受害者中,摩根大通公司应该是损失最惨重的。2021 年,他们由于表格数据错误导致了 60 亿损失。他们调查了背后的根本原因:Excel 里的函数用错了。

摩根大通银行的报告里写到,这些高级模型和数据都是要手动复制到 Excel 里的。如果复制错误后没检查函数是否有效,就可能在后续的使用中造成非常严重的错误。

柯达公司也遭遇过惨痛的损失。在 2005 年,一名员工在用 Excel 计算遣散费的时候多打了几个 0,结果导致柯达公司的当年的遣散费损失达到了 1100 万美元。而这对当时每季亏损 1 亿美元的柯达公司来说可以算是雪上加霜了。

不论是 Excel 自己犯蠢,还是使用者手抖打错,电子表格在数据工作中的广泛应用也为大量的错误埋下伏笔。在茫茫单元格里,想找到有问题的数据真的没那么容易。

为了记录下这些严重的错误,一个专门研究电子表格错误的组织出现了:欧洲电子表格风险利益组织(EuSpRIG)。在 EuSpRIG 网站上,我们可以看到不少公司都因为不熟练使用 Excel,当了亏损数百万的冤大头。网站上记录的研究表明,有超过 90% 的电子表格上因个人笔误产生错误,而在大型企业中的电子表格模型几乎有一半都存在“重大缺陷”。

法学教授詹姆斯(James Kwak)对此评论道:就算银行的专家再聪明,技术再复杂,但当 Excel 表格里的数字算错了的时候,表格也不会告诉你算错了。毕竟,软件就是软件,更何况是几乎没有使用门槛的 Excel 呢?

不过,Excel 没有门槛,这可能是人们对它最大的误解。

没有经过数据审查、测试和训练,就连英国政府的公务人员都因为“不会”用 Excel 丢了脸。2020 年,英国斥巨资(120 亿英镑)开发的 COVID-19 病例追踪系统就因为表格出错,漏掉了 16000 个新冠阳性病例的信息。2012 年,英国交通部 Excel 里的财务模型出错,导致 90 亿英镑的合同被撤回,损失了 3 亿英镑。2010 年,一篇论文里的 Excel 计算错误更是导致了英国公共服务和福利的大幅削减。

经过这一系列事件,英国可能真的要培训他们的公务员好好学习使用 Excel 了。

有不会用表格的人,也有把 Excel 玩出花的人。在一些大神手里,Excel 表格画个像素画只能算是基本操作,用 Excel 数据画一个牛郎织女送给别人,可以说是最炫技的土味浪漫了。还有人根据 Excel 中的函数和插件,设计出了能在表格里玩的《2048》和《塞尔达传说》。

▲ 还有开发者将塞尔达移植到了 Excel 里,取名 Excelda(亦可塞尔达)丨 GamesExcel / Youtube

更厉害的还有“Excel 锦标赛”。金融人可以在金融建模世界杯(FMWC)里解决 Excel 高难问题。不过今年的比赛中,有一些决赛选手居然也因为公式放错或者复制的格式错误而痛失冠军。看来就算是表格专家也无法幸免被 Excel 捉弄的命运。

学习 Excel 的路还有很长。不过也得谢谢 Excel 让出版商能多出版一些图书:30 天快速放弃 Excel。

