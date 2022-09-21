华为 nova 10z 千元鸿蒙手机开售：6.6 英寸大屏，1699 元起

IT之家 9 月 21 日消息，9 月 6 日华为发布了 nova 10z 新机，该机采用 6.6 英寸 90Hz 高刷无界全视屏，配备 6400 万 AI 超广角三摄影像系统、4000mAh 大电池、40W 华为超级快充、新一代侧边指纹电源二合一等技术，新机已于今日迎来首销，128GB 版本售价 1699 元，256GB 版本售价 1899 元。

nova 系列是华为旗下主要定位年轻时尚群体的轻旗舰产品，nova 10z 采用 6.6 英寸 20:9 极点全面屏设计，分辨率达 2400*1080，屏占比达 94.2%。6.6 英寸大屏显示搭配业界同档位最窄边框，带来沉浸式体验。手机提供青山黛、冰霜银、幻夜黑三种配色，后壳的星耀砂工艺相辅相成。

官方信息显示，华为 nova 10z 采用了八核处理器，但官方并未公布具体型号，有消息称是海思麒麟 710A 处理器。

影像方面，nova 10z 采用了 6400 万 f / 1.9 光圈的主镜头，1/1.7 英寸传感器，800 万像素 f / 2.4 光圈 120° 超广角和虚化镜头，200 万像素 f / 2.4 光圈的 4cm 微距镜头，提供夜景人像、高感光拍摄、疾速抓拍等功能。前摄采用 1600 万 f / 2.0 相机，全新升级 HDR 逆光影像技术、自适应 AI 美颜等。

IT之家了解到，nova 10z 标配 40W（10V 4A）的华为超级快充方案，辅以 4000mAh 大电池和华为 AI 节电技术。

华为 nova 10z 搭载 HarmonyOS，支持超级终端，还有身份证自动排版、一键去除摩尔纹、一键去除试卷笔记、HarmonyOS 隐私安全等功能。