Arm 被收购吸引力降低，业内人士称三星电子 SK 海力士不可能收购

9 月 21 日消息，据国外媒体报道，英伟达 2020 年 9 月 13 日宣布的 400 亿美元收购 Arm 的交易，由于在监管方面面临重大挑战，最终以失败告终，英伟达和 Arm 的拥有者软银集团，在今年 2 月 14 日宣布终止收购交易。

虽然英伟达已终止收购，但在全球芯片领域影响力巨大的 Arm，仍是众多公司收购或投资的目标，英特尔 CEO 帕特・基辛格此前在接受采访时就曾表示，如果出现一个财团，他们可能非常愿意以某种方式参与其中。

外媒在报道中称，除了有兴趣参与的英特尔，三星电子、SK 海力士、高通等厂商，也被认为是最有可能收购 Arm 的公司。

但有韩国媒体在报道中称，Arm 成为被收购目标的吸引力在降低，业内人士认为三星电子和 SK 海力士这两家公司，不太可能收购。

对于三星电子，业内人士认为他们在大力发展晶圆代工业务，无晶圆厂商是他们的主要客户，代工这些客户所设计的芯片，收购 Arm 并没有他们想象的那么有用。还有业内人士表示，全球的无晶圆厂商依赖 Arm 的知识产权设计芯片，如果三星电子将 Arm 收购，他们就可能出于担心商业机密泄漏而终止与三星电子的合作。

反垄断监管方面的挑战，也是业内人士认为三星电子和 SK 海力士不可能收购 Arm 的原因，英伟达也是因此而放弃收购的。外媒在报道中还提到，英国方面目前仍将跨国收购 Arm 视为技术泄漏等。

虽然收购不可能，但外媒在报道中提到，三星电子和 SK 海力士收购 Arm，也有合理性方面的考虑的。他们认为 Arm 的业务范围，能直接弥补韩国半导体行业的弱点，在韩国，半导体制造比设计、封装等要发达的多。