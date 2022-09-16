三星李在镕已抵达英国，或商讨收购 ARM 事宜

IT之家 9 月 16 日消息，8 月 12 日，韩国政府公布了“光复节”的特赦名单，其中三星电子副会长、三星掌门人李在镕获得特赦和复权，不再被限制从业。此后，李在镕重返经营一线，于 8 月 19 日出席了新的半导体研发（R&D）中心动工仪式，并在 8 月 16 日与访韩的比尔・盖茨见面。

据韩国媒体 KoreaJoongangDaily 今日报道，李在镕在访问墨西哥和巴拿马后，开启了欧洲行程，并已经抵达英国。据悉，李在镕将在本次行程中推动釜山申办 2030 年世博会，并有可能参加于 9 月 19 日举办的英国女王伊丽莎白二世的葬礼。对此，三星发言人确认了李在镕将在英国停留，但拒绝介绍其访问目的。

据报道，李在镕有可能在本次访问中，商讨收购英国半导体知识产权（IP）提供商 ARM 公司。

据IT之家此前报道，5 月 30 日，李在镕和英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 举行了一次会议，双方有可能在这次会议上讨论了联合投资 ARM 的问题。

2020 年 9 月，英伟达曾宣布将收购这家总部位于英国的公司，但在多个国家的反垄断审查后，这一尝试以失败告终。此后，SK 海力士、英特尔和高通也曾发布过类似公告。