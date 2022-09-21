东芝重组计划再生变局：日本本土竞购联盟分道扬镳

北京时间 9 月 21 日晚间消息，据报道，东芝公司重组计划日前再生变局，由日本政府支持的一个本土竞购联盟因意见不合而分道扬镳。

当前，东芝正在考虑一系列重组计划，其中包括私有化。今年 6 月，东芝曾表示，已收到 10 份投资提议，其中包括 8 份私有化提议。而另外两份是关于资本和业务联盟的，东芝将继续保持上市状态。

由日本政府支持的投资基金“日本投资公司”（Japan Investment Corp，JIC）和日本私募股权投资公司“日本产业合作伙伴”（Japan Industrial Partners，JIP）结成联盟，在第一轮竞标中脱颖而出。

但知情人士今日称，JIP 和 JIC 在东芝重组计划方面出现分歧，导致 JIC 计划抛弃 JIP，转而与第一轮竞标中胜出的其他海外投资基金合作，包括美国的贝恩资本（Bain Capital）和英国的 CVC 资本。

与此同时，JIP 也接触了 10 多家日本公司，包括中部电力（Chubu Electric）、欧力士（Orix Corp）和东海旅客铁道 （Central Japan Railway） 等。

此外，JIP 还联系了日本人寿保险公司（Nippon Life Insurance，NFI）。对此，NFI 一发言人给予了证实，但表示该公司尚未做出任何决定。

自 2015 年以来，东芝一直就受到财务和治理危机的困扰。在股东投票否决了管理层支持的重组计划后，东芝于今年 4 月成立了一个特别委员会，以征求外界的投资方案。