中兴 Axon 30S 全面屏手机预热：重 192 克，厚 7.8 毫米

IT之家 9 月 22 日消息，今年 5 月 9 日，中兴发布了 Axon 40 Pro / Ultra 两款全面屏手机。昨日，中兴官宣将于 9 月 26 日发布中兴 Axon 30S 全面屏手机。今日，中兴官方带来了该机的预热信息。

中兴官方表示，中兴 Axon 30S 手机重 192 克，厚 7.8 毫米，并且握感将会更加舒适。从图片中可以看出，中兴 Axon 30S 手机采用细长形的音量键和电源键，并且都位于机身右侧。同时，中兴 Axon 30S 手机的后置镜头模组突出程度一般，该机将拥有黑色、蓝色两款配色。

昨日，中兴公布了中兴 Axon 30S 手机上半部分的正面图片。从图片中可以看出，中兴 Axon 30S 手机将延续之前的屏下前摄，带来一块完整的屏幕。

IT之家了解到，中兴 Axon 30 屏下前摄手机于 2021 年 8 月发布，搭载 1600 万像素前置屏下镜头，配备 120 Hz 高刷屏，以及高通骁龙 870 芯片，售价 2198 元起。

今年 5 月，中兴发布了 Axon 40 系列手机，其中中兴 Axon40 Ultra 带来了全新的第三代屏下摄像技术，采用全新 400PPI 柔性屏下摄像，全屏蓝钻排列、独立像素驱动、分布式透明电路、UDC Pro 屏显芯片、等效 2.24μm 大像素、前摄灵透算法 3.0，售价 4998 元起。