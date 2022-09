简洁的 Go 多版本管理机制

一门充满生机的编程语言,一定是不断进化向前的。随着 Go 项目的持续发展,它目前已经发布到了 1.17 大版本,而且每个大版本内还会有不少小版本的迭代。对于 Go 的版本更新,我们该如何做好多版本管理。

多版本管理的重要性

这里简单列举几个我们需要 Go 多版本管理的理由。

稳定性考量:虽然 Go1 一直在良好地遵守向后兼容准则,但通常基于稳定性考虑,我们并不会直接升级到最新版本。

多项目开发:各项目依赖的 Go 版本不一致。

版本兼容:测试代码前后兼容性,或者确保 bug 修复在不同 Go 版本的正确性,对于开源项目,保证版本兼容性非常重要。

学习新特性:例如虽然我们还在使用 Go 1.16 开发,但是并这不能阻碍你尝鲜 Go 1.17 新功能。

如何多版本管理

我们需要有两个先决条件

已经安装好了某版本的 Go

安装好了 git

安装

运行 go install golang.org/ dl / go<version> 命令将下载特定 Go 版本的包装器。

$ go install golang.org/dl/go<version>@latest

通过包装器,下载特定 Go 版本和它对应的工具链。

$ go<version> download

例如安装 1.14.12 版本,可以这样执行。

$ go install golang.org/dl/go1.14.12@latest $ go1.14.12 download

使用

使用包装器 go1.14.12,我们可以基于 Go v1.14.12 进行构建和测试。

$ go1.14.12 mod init hello go: creating new go.mod: module hello $ echo 'package main; import "fmt"; func main() { fmt.Println("Hello, World") }' hello.go $ go1.14.12 build $ ./hello Hello, World

当然,如果你想让 Go v1.14.12 ”喧宾夺主“,成为 go 命令的代言人,可以这样做。

$ go version go version go1.17 darwin/64 $ export GOROOT=$(go1.14.12 env GOROOT) $ export PATH=${GOROOT}/bin:$PATH $ go version go version go1.14.12 darwin/64

这个 go1.14.12 env GOROOT 路径就是 Go v1.14.12 版本的内容。所以,如果我们想卸载这个版本,直接将该路径文件夹删除即可;想阅读该版本源码,直接查看该路径下的 src / 内容即可 。

获取最新开发版本

有一个特别的版本标记:gotip,它用于安装最新的开发版本。

$ go install golang.org/dl/gotip@latest $ gotip download

可以看到,当前拉取到的最新的开发版本是 go1.18-1afa432。

实现思路

实现多版本下载安装的秘诀就在于 https://go.googlesource.com/ dl 这个仓库,https://github.com/ golang / dl 是它的镜像库。

查看仓库代码,我们能看到一系列版本目录

随意选择一个版本进入,会发现存在一个 main.go 文件

而 main.go 文件内容如下

我们通过 go install golang.org/ dl / go1.14.12@latest 下载的 go1.14.12 包装器就是这个 main.go 编译而成。

因此,我们后续通过 go1.14.12 包装器下载和运行的逻辑就在于 internal / version 包中的 Run 方法了。

// Run runs the "go" tool of the provided Go version. func Run(version string) { log.SetFlags(0) // 获取 Go 安装目录 root, err := goroot(version) if err != nil { log.Fatalf("%s: %v", version, err) } // 执行 go<version> download 命令时逻辑 if len(os.Args) == 2 && os.Args[1] == "download" { if err := install(root, version); err != nil { log.Fatalf("%s: download failed: %v", version, err) } os.Exit(0) } // 判断该版本 Go 安装状态 if _, err := os.Stat(filepath.Join(root, unpackedOkay)); err != nil { log.Fatalf("%s: not downloaded. Run '%s download' to install to %v", version, version, root) } // 运行该版本 Go runGo(root) }

鉴于篇幅原因,下载的 install 和运行的 runGo 函数逻辑本文就不再展开了,想深入了解的同学可以自行探索。

另外,为了让每个版本都有一个 Go 包装器主程序(避免重复的手工操作),这里使用了一个帮助命令 genv:可以快速生成对应版本的包装器代码 <version>/main.go。这里的实现见 internal / genv / main.go 代码。

总结

本文介绍了 Go 官方提供的多版本管理方案,包括使用、安装、卸载等,可以感受到它的简洁与高效。同时我们简单查看了这一套实现代码逻辑。

最后,希望本文内容能够助你用好 Go 多版本管理。

本文来自微信公众号:Golang 技术分享 (ID:GolangShare),作者:机器铃砍菜刀