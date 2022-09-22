密码就快要彻底消失了，没有人怀念它

我打开了一个叫“PasswordMonster”的网站，想测试一下地球人最常用的密码有多（不）安全。

输入“123456”，网站显示这个密码被暴力破解的时间是 0 秒。“88888888”则是 0.01 秒。

现在，你很容易就能找到类似“如何设置一个无法破解的密码”的教程，多花心思就可以创建一个密码，一个需要 60 亿年才能被暴力破解的密码。

但问题是，你很有可能记不住。不然为什么很多人只要没被系统提示密码过于简单，就一定会把自己的生日用作密码。因为其他的，记不住。然后，你陷入“忘记密码 - 重置密码 - 忘记密码”的循环。

哪怕我记得住 60 亿年才能被破解的密码，也抵挡不住数据库泄露。比如，在“超星学习通”这样的大规模数据泄漏事件中，用户的账号、密码等个人信息，都可能被不法分子窃取、售卖甚至诈骗。

这种情况下，我创建再复杂的密码也无济于事，唯一能做的，也只有事后立马修改密码。

那如果互联网干脆不用密码呢？我们是不是就可以不记密码，也不怕数据泄漏？

密码这个“老东西”，有不少问题

20 世纪 60 年代，“口令”（Password）这一概念伴随初代互联网诞生，最初的理念是通过用户定制化的密码设计，让使用者本身，成为这个安全系统中一道重要防线。

这套系统在之后四十多年间一直行之有效，甚至可以说：正是基于这套口令验证系统，互联网才得以有了用户登录的入口，才得以繁荣发展。

理论上，密码对于抵御常见的黑客破译（通常是通过计算哈希值的方式）仍然行之有效。当你设置了一个非常复杂的密码，即使黑客用的破译设备是超级计算机，也要花上万亿世纪才能破解。

比如上图中典型的随机密码，即使使用每秒 100 万亿次浮点运算能力的超级计算机，也需要 8.47 万亿世纪才能暴力破解

但进入 21 世纪，移动互联网时代高速发展，大多数人都会拥有数百个需要设置密码的互联网账户，在多个平台使用相同的密码几乎变成无法避免的事。

更让人害怕的是，存放这些账户信息的数据库也有泄露风险，比如平台内部操作不当，或者是相关人员因一己私利，导致数据库泄漏。接着数亿用户的真实信息在暗网被公开售卖。这类事情频繁发生。

对信息已被泄漏的用户来说，更致命的是，暴露一个平台的账号密码等信息，等同于暴露多个平台的信息，因为很多用户在不同平台上使用的是同一密码。

如今规模庞大的黑客组织，通常会用各种渠道收集已经泄漏的数据库，并通过整合，描绘出一个人在互联网中的各种足迹，然后归档到一起，搭建“社工库”。你可能就在这个过程中，被大致推断出你在其他平台的密码。

举例来讲，如今绝大部分账号都只需要一个邮箱 / 手机号码，以及一个密码（不少人会重复使用同一密码）即可登录，但如果这些信息已从数据库中泄漏，黑客便可以按图索骥，拼凑出你在其他平台的账号密码信息。如今，以上操作已经完全可以通过自动化操作（俗称“撞库”）来完成。

还有成本更低的骗局。不法分子会利用现有的泄漏信息，通过网络钓鱼，直接向真人骗取更多信息，最常见的是山寨登录网站以及诈骗电话。即使你设置了由各种随机数字、字母、符号组成的超高强度密码，但在几乎 1:1 复刻官方登录页面的诈骗网站面前，也很容易掉坑里。

由此可见，现行的这套口令机制，很多时候反而成了信息泄漏的帮凶。

但我们却很难将其完全归咎于密码系统。毕竟这是一个从 20 世纪 80 年代之后原理就基本定型的系统，当时的设计者大概料想不到 40 年后的今天，每个人都会有上百个互联网账号的“盛况”。

现有的密码系统就像是一个早已不堪重负的老式蒸汽轮机，问题频发，却不得不继续驱动着整个互联网继续航行。但业内也开始意识到这些历史遗留问题，他们打算直接另起炉灶，打造一套可以完全取代密码的验证机制。

FIDO，“无密码”的关键

苹果在今年的 WWDC 大会上，介绍了一个无需用户手打繁琐密码的新功能 ——“通行密钥”（Passkeys）。有了它，用户不用再输入密码，直接使用 Face ID / Touch ID（面部识别 / 指纹识别）等方式，授权使用“通行密钥”，这时候用户在本地就生成了一个私钥。与此同时，平台服务器端也保留着一个用于验证的公钥，一旦这两者匹配，就能实现无密码登录。用户在这个过程中，只需要通过生物特征识别。

▲ 苹果向开发者介绍“通行密钥”丨 Apple

无独有偶，谷歌在今年的 Google I / O 大会上，也介绍了无密码登录技术：用户在 Chrome 浏览器中登入网站时，可以在就近的手机端上收到用于登录的验证。同样的技术未来也会被整合进电视、智能手表，甚至汽车等智能平台。

▲ 谷歌也在推广无密码登录技术丨 Google

支持以上这些体验的底层技术，都来自一个致力于推动“无密码”进程的组织 ——FIDO 联盟。FIDO 制定了相关的技术标准，并推广到了各大互联网巨头那里。现在，FIDO 的成员不仅包括苹果、谷歌、微软这些主流的操作系统厂商，也包括高通、博通这些芯片硬件供应商，以及 Paypal 这样的支付应用巨头。

▲ FIDO 联盟成员一览丨 FIDO

这些来自不同领域的成员，在同一套技术标准的框架下协力，或许将来能保证无密码登录体验的一致性，甚至是用户在不同设备 / 应用之间的互联互通性。

比如像苹果在 WWDC 期间展示的那样：iPhone 用户可以通过扫码，在一台 Windows PC 上，使用 Chrome 浏览器登录一个支持 FIDO 技术的账户，这样一个类似“微信扫码登录”的简单操作，更像是苹果、微软、谷歌三大互联网巨头在无密码领域努力的缩影 。

▲ 有时候，实现一个类似“微信扫码登录”的简单操作也挺费劲的｜Apple

公钥，配合私钥

从用户体验来看，FIDO 与现在的指纹 / 人脸识别验证登录并无太大区别，甚至与主流的密码自动填写服务也相差无几。

最重要的区别被隐藏在了登录页面之下：FIDO 技术并非是由系统生成一个随机密码，而是借助“公钥 + 私钥”的验证方式，在设备本地生成一个私钥，同时账号服务器端保留公钥。只有私钥搭配公钥进行登录验证时，才能完成。

▲ 按个指纹就行了丨 Apple

对于那些用户无法轻易辨认的钓鱼网站，已经在注册中使用了 FIDO 技术的账号，检测到本地的私钥无法与正确的网页公钥匹配，也就不会传输任何信息，这样就从根源上避免了各种高仿登录页面的诈骗攻击，以及数据库泄露带来的风险。

当网页检测到设备上已经存储了对应的私钥后，由于已经执行过对应的生物验证，服务器端便无需再次判断是来自真实用户的访问，还是恶意的机器人攻击，当然也就不必再加入重复的验证步骤。比如各种繁杂的验证码输入，以及各种“证明自己不是机器人”的 CAPTCHA 人机验证。

▲ 类似这种让人怀疑自己是不是人类的人机验证，应该再也用不上了｜网络

此外，当用户切换设备，或想在其他用户的设备上登录自己的账号时，苹果的通行密钥同样可以借助数据备份或二维码等方式，转移本地私钥以及辅助验证。需要强调的是，私钥永远是储存在用户的本地设备上。

离没有密码的未来，还有最后一步

仿佛是一夜之间，各大科技巨头都在推进 FIDO 无密码技术，但 FIDO 联盟早在 2012 年就已成立，那时智能手机甚至还尚未普及，这个组织就开始研究更先进的认证方式了。

但消灭密码并不简单。目前我们熟悉的互联网生态，可以说是根治于密码验证机制。密码已经成为互联网 DNA 中的一部分。所以，FIDO 联盟即便拉拢了业内巨头，在过去十年也只能循序渐进，一步步寻求突破。

在过去数年中，FIDO 联盟推行过三种不同的无密码协议。其中，FIDO UAF 于 2014 年被提出：用户通过安装生物验证装置，实现诸如直接识别指纹并完成支付等操作。

▲ FIDO UAF 丨 FIDO

另一个叫“FIDO U2F”的技术，则是通过两步验证，来提供更多的安全加密方式，包括蓝牙 / NFC 物理密钥、两步验证码等方式实现。如今这同样也已经是非常通用的验证技术，我们日常生活几乎每天都要收到的短信验证码，也属于此类。

▲ FIDO U2F 丨 FIDO

在上述两个协议之后，真正开始推动完全无密码时代的 FIDO2 协议，于 2015 年诞生。这个协议也历经了八年，直到 2022 年，才让 FIDO 成为取代密码的时刻终于成熟，得以在 WWDC 与 Google I / O 这样全球瞩目的舞台上亮相。

▲ FIDO2｜FIDO

在 FIDO 联盟成立了十年之后的今天，互联网历史在无密码领域的“第三阶段”，才算是真正踏出最重要的一步。

苹果已经宣布在今年九月发布的 iOS 16 、iPadOS 16 和 macOS 13 的正式版中，都将支持基于 FIDO 技术而来的“通行密钥”，而谷歌则是在 2022 年底之前，为自家的 Android、Chrome 浏览器等平台加入支持。

微软也已经发布声明，计划在“未来数月内”在 Windows 系统中加入对 FIDO 的支持。距离真正的实用，只有一步之遥了。

虽然 FIDO 所展现出的无密码未来很诱人，但这种新标准仍会有一些现实问题：最重要的仍是需要更多的账号服务支持这一技术，这注定是一个循序渐进，逐渐替换的过程。

此外，在不同的的操作系统 / 设备之间，如何让用户更加方便地同步本地私钥等问题，也会影响到实际的推广过程：包括 iPhone 用户将私钥同步至 Windows PC 或 Android 手机（或者反过来同步），加上 Android 第三方系统林立的现状，用户在实际使用中，可能会遇到远比“在他人电脑上登录自己账号”更加复杂的需求。

“消灭密码”对普通的上网冲浪选手来讲，最重要的当然还是：他们再也不用绞尽脑汁设置密码，忘记之后被迫重置了。

参考

[1]https://www.scmagazine.com/perspective/identity-and-access/will-passkeys-finally-put-an-end-to-the-password%EF%BF%BC

[2] https://thestack.technology/passwordless-future-fido2-quantum-metric-ciso/

[3] https://www.abc.net.au/news/2022-07-14/tech-giants-passwords-passkeys-apple-google-microsoft/101184382

本文来自微信公众号：果壳 （ID：Guokr42），作者：黎明前线 Alan 编辑：biu