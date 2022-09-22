IT之家 9 月 22 日消息，据网易科技报道，9 月 20 日，乐视全员收到了一封“辞旧迎新 乐观向前”的内部信，表示将在新的地方开启新的篇章。信中乐视调侃道，“如今，新业主接手大厦，我们刚好为自己正名，我们不靠房租！”乐视视频也表示，将要搬新家了。

乐视内部信中称，“两个月前，网上流传公司‘无 996 无内卷，靠大厦租金，员工过上神仙日子’，上了热搜。当时公司官方回复‘情况基本属实’。其实‘不属实’有两处，其中一处就是大厦带给公司一年 1000 多万元租金。”

乐视还称，靠房租养活的互联网公司，何异于“苟活”。乐视曾经跌倒，但没有躺平。今年 919，乐视人为自己代言，下班后走进直播间，让更多人看到了乐视还有很多新品。“乐视人没有躺平。对，我们就是要站着，还要把钱挣了!”

乐视表示，“新家”尚未装修好，但不磨蹭，全力配合腾退。“新家”可能并不完美，但相信不会让大家失望。公司希望在目前的能力范围内，为大家提供最好的办公环境。搬家的时间计划为 9 月 24 日-25 日。

IT之家获悉，今年 9 月，乐视召开秋季沟通会，对于乐视靠《甄嬛传》和收租活着的传言，乐视品牌负责人夏晓艳回应称，实际上，《甄嬛传》带给乐视网的收入不足 5% ，算上乐融致新收入，占比不足 2%。而去年房租带给乐视网的收入也只占 6%。乐融致新是乐视网旗下子公司，乐视网持股 25.1%，为第二大股东。

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