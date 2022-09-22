华擎正式发布 X670E 系列主板：覆盖入门到高端，还有 20 周年特别款

IT之家 9 月 22 日消息，今天，华擎科技正式发布 AMD X670E 系列主板，支持 AMD AM5 处理器与最新 DDR5 和 PCIe Gen5 技术。第一波推出的 X670E 主板包含从入门到高阶的产品线，与 20 周年特别款 —X670E Taichi Carrara。

据介绍，X670E Taichi 搭载全市场最强的 VRM 供电设计，24+2+1 相 Smart Power Stage (SPS) Dr.MOS 数字供电能提供 CPU 平滑且强力的电源，并借 XXL 散热鳍片与热管导出热能，完美的电源供应与散热模组为极限超频做好万全的准备。

为了庆祝 20 周年，华擎将 X670E Taichi 套上新的外衣 — 卡拉拉大理石，象征着 Taichi 精神中的坚毅与优雅，并推出了 X670E Taichi Carrara 20 周年特别款。特别的是随盒会附赠一个 Carrara 纹理的散热风扇，让玩家们的主机能更有主题感。

X670E Steel Legend 与 X670E Pro RS 都采用了伺服器级 8 层板 PCB，能够最大程度的提升可超频性，并帮助主机板散热效果，确保主板长时间高工运作也能维持相对低的温度。供电模组方面也进行全面升级，分别搭载 16+2+1 (Steel Legend) 与 14+2+1 (Pro RS) 相 SPS 数字供电，拥有更好的电源转换效率与电流监控能力，让系统稳定性更进一步。

这两张主机板都能支持 PCIe 5.0 的显示卡与 M.2 SSD, 且最多能支持 4 条 M.2 SSD, 方便使用者随时扩充硬碟。此外，这两张主板都搭载 Dragon 2.5G 网络芯片与 Wi-Fi 6E 芯片，提供最佳的网络连线品质并更方便蓝牙装置的连接。

PG Lightning 是华擎电竞品牌 Phantom Gaming 旗下推出的新系列，目标在相对有限的预算下，提供广大玩家们最适合游玩游戏的主机板。X670E PG Lightning 搭载 14+2+1 相 SPS 数字供电与 8 层板 PCB, 并支持新一代 PCIe 5.0 的显示卡与 SSD, 为玩家们的游戏运算与读写做好最万全的准备。

IT之家了解到，AMD 锐龙 7000 处理器将在 9 月 27 日上市，该系列主板预计会同期上市。