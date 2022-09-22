Linux 之父是个果粉：给自用 M2 Mac 装上 Fedora Linux，除了图形加速和 Chrome 都搞定了

要说苹果 Macbook 最忠实的大神用户，Linus Torvalds 当属其一。

当支持 M2 芯片的几个 Linux 项目还在测试时，Linus 就已经想办法给自己的 M2 Macbook Air 移植了 Fedora Linux。

Linux Kernel 5.19 正式版，就是他在自己的 M2 Macbook Air 上发布的。

今年的 Linux Plumbers 大会（LPC，Linux 内核开发者峰会）上，Linus 在接受 ZDNet 采访时，谈到了在 M2 Mac 上使用 Linux 的感受、Rust 引入 Linux 的进度、以及一些工作上的事情：

我真不是一个工作狂。

但同时他也透露，自己“并不需要游戏”。

一起来看看他这次访谈透露的几点核心内容。

给 M2 Mac 移植 Fedora Linux

Linux 有好几个发行版（Fedora、Ubuntu、Asahi 等），Linus 通常用的是 Fedora。

因此，他在 M2 Macbook Air 出来后，立刻就入手了一台，并成功向这台电脑上移植了 Fedora Linux。

无论是编译内核、还是给内核打补丁，都可以正常工作，而且 Macbook 的 16GB 内存 + 256GB 硬盘配置也还不错。

但值得一提的是，Linus 并不推荐其他人这么做（高端玩家可以上手一试）。

不过，这个“Linus 版”Fedora Linux 系统也有一些限制。

一方面，它不能处理 3D 图形 （不支持 M2 FPU 图形加速），无法使用屏幕调光等功能；另一方面，Chrome 也还不能在 Fedora Linux 上运行。

对于不支持 M2 FPU 的问题，Linus 的回应是“反正我也不需要游戏”。（手动狗头）

但不能用 Chrome 会有点麻烦，因为 Linus 习惯用 Chrome 保存密码，现在只能通过手机端 Chrome 同步。

不过整体来说问题不大，毕竟 Chromium 可以正常运行。

“我不是一个工作狂”

虽然给 Linux 内核做了不少贡献，但提及工作量，Linus 表示自己并不是一个“工作狂”：

我之所以现在还在做它，是因为我随时可以抽身。但一段时间后我又会觉得无聊，所以回来继续工作。

事实上，相比参加这次的 LPC 2022，Linus 坦言自己更想潜水。就在会议召开前，他已经在博奈尔（Bonaire，西印度群岛中荷属安的列斯群岛的岛屿）潜了 6 天水。

对于“真正的工作狂”这一称号，Linus 颁给了 Greg Kroah-Hartman。Greg 同样是 Linux 核心开发者之一，目前在 Linux 基金会工作，是 Linux 内核稳定分支（-stable）的维护者：

虽然很多任务可以自动化完成，但总归是无穷无尽的。他却每周都能完成。

△ 强者的发型

Linux 内核啥时候引入 Rust？

虽然早在几个月前，Linus 就透露过会在 Linux 内核中引入 Rust。

BUT，在 8 月发布的 Linux 6.0 第一个候选版本中，Rust for Linux 的补丁却并没有被合并……

被问及合并时间时，Linus 表示“不敢保证”，甚至在 10 月份的 6.1 版本也不一定出炉。

毕竟，为了确保能在 Linux 内核中工作，必须对 Rust 进行非官方扩展，例如 Linux Rust NVMe 驱动就需要 70 多项扩展。

Linus 表示，最重要的是 Rust 编译器的稳定性，目前 GCC Rust 还不稳定，还需要使用 Clang。

但对于合并 Rust for Linux 这件事，Linus 在访谈中一再保证：

这一定会成功的。

参考链接：