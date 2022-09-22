Counterpoint：2022 年 Q2 手机芯片出货量联发科占四成，华为海思占 0.4%，高通收入位居第一

IT之家 9 月 22 日消息，根据市场调研机构 Counterpoint 最新报告，二季度联发科受益于 4G、5G 中低端芯片出货量维持高位，在全球市占率达 39%，不过，从手机芯片收入来看，高通继续全球首位，联发科则排名第三。

联发科以 39% 的份额主导着智能手机 SoC 市场。在 Helio G 系列和天玑 700 系列的推动下，联发科在中低端批发价格领域处于领先地位。由于中国主要 OEM 的订单减少，联发科 2022 年第二季度的出货量与上一季度相比略有下降。高通在本季度占据了 29% 的份额。尽管宏观经济形势严峻且智能手机市场下滑，高通仍保持其在高端市场的地位。

手机芯片出货量其他方面，苹果份额 14% 排名第三，紫光展锐份额 11% 排名第四，三星份额 6% 排名第五，华为海思份额 0.4% 排名第六。

IT之家获悉，报告显示，高通在 2022 年第二季度的收入方面以 44% 的份额在 AP 市场占据主导地位。高通公司的份额在 2022 年第二季度同比增长 56%，这是由于更高的溢价组合导致了 ASP 的增长。此外，高通和三星最近宣布的 Galaxy S22 系列合作伙伴关系将支持高端产品的收入。联发科在 AP 市场占据了 22% 的份额。高通进一步从向苹果发货的基带中获得收入。联发科的收入受到更高的 5G ASP 和天玑 9000 系列进入高端市场的推动。

手机芯片收入其他方面，苹果份额 23% 排名第二，联发科份额 22% 排名第三，三星份额 8% 排名第四，紫光展锐份额 3% 排名第五，华为海思份额 1% 排名第六。