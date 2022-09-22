搭载 R7 6800U，壹号本 OnexPlayer mini Pro 掌机即将上市

IT之家 9 月 22 日消息，今天，壹号本宣布 OnexPlayer mini Pro 新品即将上市，国行价格暂未公布。
IT之家曾报道，日前，壹号本在海外发布 ONEXPLAYER Mini Pro 掌机，搭载 R7 6800U，售价 1199 美元起。玩家可以 50 美元的押金预购，折扣价为 919 美元（约 6433 元人民币）。
据介绍，ONEXPLAYER Mini Pro 达到了前所未有的轻盈，仅重 599g。
屏幕方面，这款掌机延续之前的 7 寸屏幕，具有 1920*1200 高清分辨率和 323PPi 的像素密度。此外，ONEXPLAYER Mini Pro 使用霍尔感应摇杆代替传统的 ALPS 摇杆，防止漂移；还采用了 HD 线性马达作为手柄的振动源，噪音更小、反应更灵敏。
ONEXPLAYER Mini Pro 规格亮点：
CPU：AMD 锐龙 7 6800U
显卡：Radeon 680M 显卡
内存：LPDDR5（频率 6400）16GB / 32GB
屏幕：7 寸全贴合 FHD IPS 屏，1920*1200 分辨率
电池：48Wh，支持 10h 本地视频播放，2.5h 游戏
尺寸：260mm*106mm*23mm
重量：599 克
USB 端口：2 个 USB4.0 + 1 个 USB 3.0