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搭载 R7 6800U，壹号本 OnexPlayer mini Pro 掌机即将上市

2022/9/22 19:12:20 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 9 月 22 日消息，今天，壹号本宣布 OnexPlayer mini Pro 新品即将上市，国行价格暂未公布。

IT之家曾报道，日前，壹号本在海外发布 ONEXPLAYER Mini Pro 掌机，搭载 R7 6800U，售价 1199 美元起。玩家可以 50 美元的押金预购，折扣价为 919 美元（约 6433 元人民币）。

据介绍，ONEXPLAYER Mini Pro 达到了前所未有的轻盈，仅重 599g。

屏幕方面，这款掌机延续之前的 7 寸屏幕，具有 1920*1200 高清分辨率和 323PPi 的像素密度。此外，ONEXPLAYER Mini Pro 使用霍尔感应摇杆代替传统的 ALPS 摇杆，防止漂移；还采用了 HD 线性马达作为手柄的振动源，噪音更小、反应更灵敏。

ONEXPLAYER Mini Pro 规格亮点：

  • CPU：AMD 锐龙 7 6800U

  • 显卡：Radeon 680M 显卡

  • 内存：LPDDR5（频率 6400）16GB / 32GB

  • 屏幕：7 寸全贴合 FHD IPS 屏，1920*1200 分辨率

  • 电池：48Wh，支持 10h 本地视频播放，2.5h 游戏

  • 尺寸：260mm*106mm*23mm

  • 重量：599 克

  • USB 端口：2 个 USB4.0 + 1 个 USB 3.0

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关键词：壹号本

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