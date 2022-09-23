揭秘东南亚网络诈骗：完不成任务会遭电击和殴打

北京时间 9 月 23 日消息，一项调查显示，部分印尼工人被人口贩子的虚假招聘骗到柬埔寨后在 Facebook 上从事诈骗工作，甚至还有人心甘情愿为其卖命。不过也有受害者揭露，如果犯错或未达到诈骗完成数量，将受到相应体罚。

柬埔寨金边

其中一为化名为“Sky”人口贩卖受害者告诉媒体，她通过前老板的介绍进入了诈骗窝点，通过利用年轻亚洲女性的照片制作虚假的 Facebook 个人主页，她被迫与男性网友聊天，让他们对投资某种虚假加密货币感兴趣。倘若没有达到“客户”配额，每少一个客户就得多做 50 个俯卧撑。

“我太傻了，竟然相信他，可我没有选择。如果我呆在（宿舍）里面什么都不做，等待我的不只是俯卧撑。”

诈骗公司位于柬埔寨首都金边一栋名为 Sun Residences 的大楼里，另一名叫阿森的受害者同 Sky 一起进入了窝点。他表示，除了俯卧撑，还可能受到电击和殴打。

和 Sky 一样，他必须说服网友投资这种虚假加密货币，不知情的当事人就会把个人钱包连接到母公司的钱包上。某次诈骗过程中，他发送了错误的链接，骗局差点暴露，他自己也遭到了毒打。

阿森展示了手臂上因惩罚而留下的疤痕，可却说：“我喜欢这份工作，只是这家公司打击了我们。”阿森还补充说，如果不是上司打他，他会继续留在公司。

Facebook 上有关加密货币的诈骗案不断增加，骗子通常告诉买家，需要更新 Zelle 和 CashApp 等数字支付应用程序才能接受付款。