Redmi K60 系列被曝搭载 2K 柔性直屏，标准版采用大电池方案

IT之家 9 月 23 日消息，8 月 11 日，小米发布了 Redmi K50 至尊版手机。该机搭载高通骁龙 8+ Gen1 处理器，起售价 299 元。今日，有博主曝光了 Redmi 下一代旗舰手机 ——Redmi K60 系列新机的配置信息。

据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，Redmi K60 系列新机中，有两款采用骁龙平台的高配机型都搭载了新款 2K 柔性直屏，屏幕采用护眼调光方案。同时，有网友询问该博主 Redmi K60 标准版是否支持 120W 快充，该博主回复称“悬，超大电池方案”。

该博主还表示，Redmi K60 系列新机除了搭载高通骁龙处理器，也有搭载联发科天玑处理器的机型，目前暂不确定 Redmi K60 系列新机的命名划分。有网友猜测到，Redmi K60 标准版将搭载骁龙 8+ Gen1 芯片、K60 Pro 将搭载骁龙 8 Gen 2 芯片，K60 电竞版搭载天玑 8100 迭代芯片。

据该博主此前爆料，Redmi K60 系列新机将采用 5000 万像素大底主摄，拥有两种百瓦大电池的快充方案。并且许多用户期待的光学屏下指纹也将回归。

IT之家了解到，Redmi 此前发布的 Redmi K50 至尊版采用 6.67 英寸 2712×1220 柔性 OLED 直屏，支持 120Hz 刷新率，影像方面，Redmi K50 至尊版前置 20MP（索尼 IMX596）镜头，后置 108MP（三星 S5KHM6，OIS）主摄 + 8MP（三星 S5K4H7）超广角 + 2MP（格科微 GC02M1）微距镜头组成的三摄系统。

其他方面，Redmi K50 至尊版内置 5000mAh 电池，支持 120W 快充，19 分钟充到 100%，厚 8.6mm，重 202g，配备立体声双扬声器、X 轴线性马达，支持 NFC、红外遥控、IP53 防尘防水，预装 MIUI 13 系统。