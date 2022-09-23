公安部网安局即日起开展“断号”行动，重拳打击整治网络账号黑产

IT之家 9 月 23 日消息，据央视报道，公安部网络安全保卫局自即日起至 12 月底部署开展“断号”行动，集中打击整治网络账号黑色产业链。

据介绍，自 2019 年以来，公安网安部门共查处关停接码平台 140 余个，收缴手机黑卡 2200 余万张，查获网络黑账号 3 亿余个，取得阶段性显著成效。

在此次“断号”行动中，公安机关将进一步强化侦查打击，坚持打平台、追源头、断链条，依法严厉打击各类恶意注册网络账号违法犯罪行为。

官方部门将进一步强化行业整治，督促互联网企业落实主体责任，主动识别处置恶意注册、非法销售使用的网络账号，组织互联网企业对发现的网络黑号开展重新核验。

IT之家曾报道，公安部网络安全保卫局局长王瑛玮此前表示，近年来，我国互联网技术与行业飞速发展，在方便人民群众生产生活的同时，也出现了各种新的网络犯罪形态和生态。

据介绍，各级公安机关聚焦网上突出违法犯罪和网络乱象，坚持“全链打击、生态治理”策略，以打开路、以打促管、以管促治，有力维护了网络空间安全和网上秩序稳定。特别是自 2018 年以来，公安部连续 5 年组织全国公安机关开展“净网”专项行动，以集群战役和专项整治为抓手，以人民群众满意、网络秩序安定为目标，对网络违法犯罪发起强大攻势。

一是严打突出网络违法犯罪。针对侵犯公民个人信息、黑客攻击破坏、网络黑产、网络赌博、网络淫秽色情、网上虚假信息等严重危害网络秩序和人民权益的违法犯罪行为，坚持出重拳、破案件、除团伙。专项行动以来，共侦破各类网络犯罪案件 25.5 万起，抓获犯罪嫌疑人 38.5 万名。

二是聚焦生态打击发力。针对物料供应、技术支持、广告推广和支付结算等网络犯罪关键要素环节，公安机关坚持打七寸、打全链、打生态，对涉案人员、团伙和企业依法严打严管，切实斩断网络利益链条。2021 年打掉非法支付结算等各类团伙 6000 余个，抓获犯罪嫌疑人 7.3 万余名。

三是加强网络秩序整治。公安机关坚持打击与整治并重，切实加强网络平台源头治理，不断强化安全监督检查和行政执法，依法整治违法有害信息突出的网络应用服务、以及被用于实施违法犯罪的各类网络服务，促进互联网产业和生态健康有序发展。同时，深化“一案双查”，对网络犯罪案件中涉及的企业，依法严查不履行网络安全管理义务的行为。专项行动以来共对 16.2 万家违法互联网企业、单位依法予以行政处罚。

《公安部“净网”专项行动：行政处罚 16.2 万家互联网企业》